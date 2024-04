Nå er det Hildurs siste dag på jobb for denne gang. Hun besøker en bedrift som kan hjelpe henne med å få en avslappende ferie.

Påskequiz dag 8: Hvor er Hildur?

Hildur er sliten etter all reisingen i påsken.

Endelig er det den tiden på året igjen - Hildur glede seg til å dra på påsketur for å lage bildequiz for Frostingens leser. I løpet av påska skal hun innom forskjellige steder på Frosta og i Åsen. Tidligere har hun besøkt populære steder i de to bygdene, i år gjør hun en ny vri og drar på bedriftsbesøk.

På hvert sted knipser hun en selfie, og den første nøtta blir å finne ut hva bedriften heter. Fra hvert sted skal du ta med deg en bokstav, og til sammen skal de danne et løsningsord. Men først må du stokke bokstavene i riktig rekkefølge!

– Det trenger ikke å være den første bokstaven i stedsnavnet, klukker Hildur lurt, og røper at løsningsordet består av åtte bokstaver.

Oppgave 8

Hildur er ikke fornøyd med å bli plassert i hylla på lageret på Frostingen etter hver eneste påske. Hun ønsker å ha det behagelig når hun har fri, og har funnet en bedrift som kan hjelpe henne med å lage en førsteklasses rugekasse der hun kan slappe av frem til neste år.

– Her kan jeg kose meg og lade batteriene frem mot neste påske - vi snakkes, klukker Hildur fornøyd og takker for seg for denne gang.

Årets siste bokstav er den nest siste bokstaven i bedriftsnavnet.

Bli med i trekningen

Følg med på Hildurs påsketur, stokk bokstavene i riktig rekkefølge, og send løsningsordet på mail til lise@frostingen.no

Sender du oss riktig løsningsord er du med i trekningen av en fruktkurv. Vi trekker ut en vinner på Frosta og en i Åsen.

Frist for å sende oss løsningsordet er onsdag 3. april. Vinnerne blir publisert på nett og i papirutgaven av Frostingen neste uke.