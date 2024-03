Hildur trenger noe friskt tilbehør til grillmaten.

Påskequiz dag 7: Hvor er Hildur?

Påskeferien nærmer seg slutten og Hildur har invitert til grillfest.

Endelig er det den tiden på året igjen - Hildur glede seg til å dra på påsketur for å lage bildequiz for Frostingens leser. I løpet av påska skal hun innom forskjellige steder på Frosta og i Åsen. Tidligere har hun besøkt populære steder i de to bygdene, i år gjør hun en ny vri og drar på bedriftsbesøk.

På hvert sted knipser hun en selfie, og den første nøtta blir å finne ut hva bedriften heter. Fra hvert sted skal du ta med deg en bokstav, og til sammen skal de danne et løsningsord. Men først må du stokke bokstavene i riktig rekkefølge!

– Det trenger ikke å være den første bokstaven i stedsnavnet, klukker Hildur lurt, og røper at løsningsordet består av åtte bokstaver.

Oppgave 7

Det er påskens nest siste dag og Hildur har invitert venner på grilling. Hun husker brått at hun har lovt seg selv å ta sunnere valg og drar ut for å finne tilbehør til grillmaten. Ettersom bedriften leverte 100 000 eksemplarer av sitt produkt før påske i fjor var Hildur spent på om hun var for seint ute, men i drivhuset var det grønt så langt øyet kan se.

Vi er ute etter den tredje bokstaven i det andre ordet i bedriftsnavnet.

Bli med i trekningen

Følg med på Hildurs påsketur, stokk bokstavene i riktig rekkefølge, og send løsningsordet på mail til lise@frostingen.no

– Husk å skrive navnet ditt, kakler Hildur, før hun haster avgårde til neste destinasjon.

Sender du oss riktig løsningsord er du med i trekningen av en fruktkurv. Vi trekker ut en vinner på Frosta og en i Åsen.