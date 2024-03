Hvilken sunn snack er Hildur på leting etter her mon tro?

Påskequiz dag 6: Hvor er Hildur?

Det har blitt for mye sukker på Hildur i påsken, nå tar hun sunnere valg.

Endelig er det den tiden på året igjen - Hildur glede seg til å dra på påsketur for å lage bildequiz for Frostingens leser. I løpet av påska skal hun innom forskjellige steder på Frosta og i Åsen. Tidligere har hun besøkt populære steder i de to bygdene, i år gjør hun en ny vri og drar på bedriftsbesøk.

På hvert sted knipser hun en selfie, og den første nøtta blir å finne ut hva bedriften heter. Fra hvert sted skal du ta med deg en bokstav, og til sammen skal de danne et løsningsord. Men først må du stokke bokstavene i riktig rekkefølge!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det trenger ikke å være den første bokstaven i stedsnavnet, klukker Hildur lurt, og røper at løsningsordet består av åtte bokstaver.

Oppgave 6

Det er påskeaften og Hildur har hatt besøk av påskeharen som har gitt henne et stort påskeegg med godteri. Hildur har spist seg kvalm og innser at hun må spise litt sunnere de neste dagene og besøker en bedrift som produserer en grønn «snack», uten sukker.

Ta med deg den fjerde bokstaven i bedriftsnavnet.

Bli med i trekningen

Følg med på Hildurs påsketur, stokk bokstavene i riktig rekkefølge, og send løsningsordet på mail til lise@frostingen.no

– Husk å skrive navnet ditt, kakler Hildur, før hun haster avgårde til neste destinasjon.

Sender du oss riktig løsningsord er du med i trekningen av en fruktkurv. Vi trekker ut en vinner på Frosta og en i Åsen.