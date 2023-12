Fasiten fra 19. til 24. desember er klar.

Vi avslører årets siste nisser

Her får du fasiten på de siste nissene i årets julekalender.

Luke 19

Hvem er nissen?

Dagens nisse har lite bruk for reinsdyra og slede, han fortrekker å løpe. Etter et år preget av benbrudd og skader, kunne han juble ved målstreken etter å ha fullført 100 kilometer med løping tidligere i høst.

Kjell Are Einarsve stilte til start under Muruvik Back Yard i høst.

Riktig svar er Kjell Are Einarsve.

Luke 20

Hvem er nissene?

I dag slår vi til med hele to nisser. Disse to nissene har fulgt hverandre tett hele livet og deler kjærligheten for musikk. De har daglig kontakt og sender hverandre en nattahilsen hver kveld. Nissene ble omtalt i en sak som hvert eneste år skaper stor interesse, i følge Frostingens lesertall.

Riktig svar er Tove A. Andersen og Grete A. Munkeby.

Tvillingene Tove A. Andersen og Grete A. Munkeby er 50-årskonfirmanter i år.

Luke 21

Hvem er nissen?

Dagens nisse kokkelerer i en bunkers, serverer de fantastiske retter og legger til rette for flotte kulturopplevelser. Etter en av de bedre somrene etter oppstart bestemte han seg for å legge om driften i lavsesongen og ikke ha åpent i helgene. Men nissen hviler ikke på laurbæra av den grunn, han har fullt opp med bookede selskaper og andre arrangement. Vi håper han får en liten juleferie før det blir normal drift igjen til påske.

Riktig svar er Vidar Dahl.

Vidar Dahl er driver av Vatn Bistro ved Hammervatnet.

Luke 22

Hvem er nissen?

Dagens nisse er en lesenisse og har det hun betegner som drømmejobben. Plassering av arbeidsplassen hennes skaper stort engasjement i hjembygda, og mens vi venter på resultatet fortsetter denne nissen å spre leseglede til store og små.

Riktig svar er Line Birgitte Moe.

Line Birgitte Moe er vikarierende biblioteksleder på Frosta bibliotek.

Luke 23

Hvem er nissen?

Dagens nisse kledde seg i nissedrakt (ja, rød drakt i hvert fall) under årets OD-dag og bidro til at undgommer i Colombia skal få en «skuddsikker fremtid». - Det er viktig at vi som har det så bra i hverdagen kan hjelpe de som har det vanskeligere, sier denne hjelpsomme nissen.

Riktig svar er Ane Pedersen.

Ane Pedersen og Jan Ove Benjaminsen jobbet hos Coop Extra i Åsen på OD-dagen.

Luke 24

Hvem er nissen?

På selveste julaften slår vi til med en liten rampenisse som finner på masse sprell. Nissen har bidratt med julestemning i sosiale medier i hele desember, blant annet med egen julekalender der nye juleaktiviteter testes hver eneste dag. Vi gleder oss til å se hva denne nissen finner på i året som kommer.

Riktig svar er Henrik Viken.