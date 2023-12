Her kommer årets tredje fasit.

Kjente du igjen disse nissene?

Se hvem som skjulte seg bak nissemaskene fra 13. til 18. desember.

Luke 13

Hvem er nissen?

Dagens nisse disker opp med de flotteste retter til stor glede for både lokalbefolkningen og de tilreisende. Tross sin unge alder har han en imponerende CV og var rask til å si ja da han fikk tilbud om drømmejobben i hjembygda si. Via sosiale medier deler han gledelig sitt engasjement for mat.

Riktig svar er Sander Vold.

Sander Vold er kjøkkensjef på Frosta Brygge

Luke 14

Hvem er nissen?

Denne blånissen har mange jern i ilden og tok på seg et lederverv på strak arm tidligere i år. I tillegg til å være familiefar og gårdbruker er han også ekspert på hørsel og oppfordrer til å la øret få litt hviletid.

Riktig svar er Tron Vedul Tronstad.

Tron Vedul Tronstad er leder i IL Aasguten og jobber med å forske på hørsel.

Luke 15

Hvem er nissen?

Dagens nisse fikk problemer med fartøyet sitt i sommer da livsverket hans sank. Nissen ledet selv bergingsarbeidet som foregikk noen uker senere, og var optimistisk med tanke på å få fartøyet i vigør igjen.

Riktig svar er Per Gunnar Aakvik.

Lekteren til Per Gunnar Aakvik sank inne i havna i Småland i sommer.

Luke 16

Hvem er nissen?

Dagens nisse trives godt når hun er kledd i hvitt. Hun brenner for yrket sitt og er opptatt av heltidskultur. Hun har tidligere i år også vært en stor bidragsyter på en helt annen arena, og vi håper at denne nissen vil kle seg i grønt igjen ved en senere anledning.

Riktig svar er Nora Faanes.

Nora Faanes er sykepleier og stilte opp i lokalavisa i en sak om heltidskultur. Hun var kaptein på damelaget på Frosta i fjorårssesongen.

Luke 17

Hvem er nissen?

Nok en blånisse - hvem kan det være mon tro? Nissen har stor tillit blant sambygdingene sine, noe som i høst resulterte i ny rekord. Blånissen samarbeider godt med andre nisser og har en rødnisse som sin høyre hånd.

Riktig svar er Frode Revhaug.

Frode Revhaug ble gjenvalgt som ordfører. Her sammen med varaordfører Kari Ydsti Presthus.

Luke 18

Hvem er nissen?

Denne nissen har siden barndommen hatt en livlig fantasi. I voksen alder bestemte hun seg for å føre fantasien over i bokform og ga i høst ut sin første bok. Hun er nå blitt bitt av basillen, og etter hvert kommer det flere bøker fra den ferske forfatternissen.

Riktig svar er Tone Hammer Fiskvik.