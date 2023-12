Nye nisser avsløres

Se hvem som skjulte seg bak nissemaskene fra 7. til 12. desember.

Luke 7

Hvem er nissen?

Nissen i luke 7 er en skikkelig fjøsnisse. Til tross for at han er litt annerledes enn andre fjøsnisser og helst spiser ribbe, i stedet for grøt, så er han glad i å kle seg i rødt. Kanskje har du fått tildelt en rose av nettopp denne nissen? Tidligere i år investerte han i en duppedings som gjør at julevasken går som smurt i fjøset der han (stort sett) bor.

Riktig svar er Gunnar Aursand.

Gunnar Aursand tok i mot Frostingen på fjøsbesøk tidligere i år.

Luke 8

Hvem er nissen?

Dagens nisse er født med ski på beina. Tidligere i år var hun uheldig og brakk en finger slik at hånda måtte gipses, men det hindret ikke denne nissejenta fra å stille på startstreken. - Men det går ikke like fort, sa nissen like blid.

Riktig svar er Live Thun Tunset.

Live Thun Tunset gikk Høgseterrennet med gipset arm i vinter.

Luke 9

Hvem er nissen?

Nissen den 9. desember er en allsidig nisse som kan være både snekker Andersen og julenissen. I 2023 har han virkelig fått den hederen har fortjener, og har feiret sammen med de store stjernene i filmverdenes hovedstad. I disse dager kan du høre nissens stemme om du drar på kino.

Riktig svar er Jon Vegard Hovdal.

Jon Vegard Hovdal var nominert til Oscar i kategorien årets kortfilm. Nå gjør han suksess med Disneyfilmen Ønske.

Luke 10

Hvem er nissen?

Dagens nissedame er blid, serviceinnstilt og glad i å kle seg i julens farge. Tidligere i år fikk hun en dramatisk start på arbeidsdagen, men nissen holdt hodet kaldt og sørget for å servere kaffe til alle kollegaene sine.

Riktig svar er Linda Rendum.

Linda Rendum og Helene Nordheim fikk en ubehagelig start på arbeidsdagen da de ble møtt med røykutvikling på Extra Åsen tidligere i år.

Luke 11

Hvem er nissen?

Dagens nisse er ikke Grinchen. Men med sitt grønne fjes TROLLbant denne nissen publikum tidligere i år, sammen med sin firbeinte venn (som ikke er et reinsdyr). Nissen er ikke redd for å by på seg selv og endte til slutt opp med å få prinsessen og HELE kongeriket etter å ha bekjempet både en drage og en ond lord.

Riktig svar er Tristan Bøkestad Breiseth.

Tristan Bøkestad Breiseth spilte rollen som Shrek under årets teateroppsetning. Her sammen med Esel, spilt av Ingeborg Lie Lein.

Luke 12

Hvem er nissen?

Dagens nisse satset stort tidligere i år da hun åpnet et butikk der nissemor kunne handle noe fint til julekvelden. Men tøffe tider med prisvekst og økte renter merkes på handelen, og nissen har nå valgt å legge drømmen på is og fredag stenger hun dørene for godt. Vi ønsker nissen lykke til videre på ferden.

Riktig svar er Camilla Hilstad Opheim.