Her får du svar på hvem som var de første nissene i årets adventskalender.

Se hvem som skjulte seg bak nissemaskene

Her kommer årets første fasit. Vi avslører hvem som skjulte seg bak nissemaskene fra 1. til 6. desember.

Luke 1

Nissen 1. desember.

Dagens nisse fikk tidenes julegave i fjor da han ble storvinner i Lotto på selveste julaften. Selv lå han utslått av sykdom og fikk ikke med seg at han plutselig var blitt millionær, men han registrerte at et ukjent nummer forsøkte å ringe han flere ganger. Etter å ha vært uvitende Lotto-millionær i 4 dager fikk Norsk Tipping endelig overbrakt beskjeden. Det ble ikke ny slede på denne nissen, men ny bil!

Riktig svar er: Thomas Høglin.

Thomas Høglin ble Lotto-millionær forrige jul og har siden den gang byttet ut bilen.

Luke 2

Nissen 2. desember.

Dagens nisse kan sammenlignes med selveste julenissen. Han samler inn klær og utstyr og reiser land og strand for å dele ut gavene til de som trenger det mest. Denne nissen foretrekker buss som fremkomstmiddel i stedet for slede, og tar gjerne med seg passasjerer hjem til Norge.

Riktig svar er: Jan Kjørsvik.

Jan Kjørsvik samler inn utstyr som han frakter til Ukraina.

Luke 3

Nissen 3. desember.

Dagens nisse bor blant snøkledde jorder, hester i innhegning og et godt bevart firkant-tun. I starten av året begynte hun i ny jobb der hun får god bruk for sine kulturelle sider. Med egen kinosal på gården kan denne nissen kose seg med julefilmer i hele desember.

Riktig svar er: Ingrid Aune Falch.

Ingrid Aune Falck startet i ny jobb som leder i Turnèteateret i vår.

Luke 4

Nssen 4. desember.

Dagens nisse er en skikkelig gla`nisse. Hun sprer glede gjennom sang og musikk, og bruker musikken til å løfte livskvaliteten i hverdagen for folk i alle aldre. Sammen med en annen nissejente startet hun tidligere i år en møteplass for sangglede, der alle som har glede av musikk, uansett alder og livssituasjon kan delta. Denne nissen kommer nok til å synge jula inn gjennom hele desember.

Sanger og dirigent Mari Charlotte Hagerup startet Kor'gla sammen med Elin Liberg tidligere i år.

Riktig svar er: Mari Charlotte Hagerup.

Luke 5

Nissen 5. desember.

Dagens nisse har byttet ut reinsdyr og slede med hest og vogn. Nissen har utmerket seg innfor sin sport og ble norgesmester allerede som 18-åring. Hun fikk utdelt et talentstipend i 2021 og ble årets komet i 2022.

Riktig svar er: Ailin Berg-Almaas.

Hestejenta fra Åsenfjord, Ailin Berg-Almaas var avbildet i Frostingen i forbindelse med at Sparebank 1 SMN skulle dele ut nye talentstipend. Ailin ble tildelt stipendet i 2021.

Luke 6

Nissen 6. desember.

Dagens nisse er ei engasjert dame som inspirerer lærevillige barn og unge både i jobbhverdagen og på fritiden. Tidligere i år fikk hun og nisseungene som kler seg i både blått og grønt besøk av en kjent landslagsnisse. Senere tok de pokalen hjem før nisseungene dro hver for seg, og denne nissemora tok seg en velfortjent pause.

Riktig svar er: Elin Hagnes Berg.