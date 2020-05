Journalisten sitter klar for strikkekurs på internett.

Strikkekurs på internett

Vi har tidligere omtalt det nye digitale kulturtilbudet som har vokst frem under koronatiden. Nå har Marion Rindsem fra marionRdesign, som tidligere har hatt flere strikkekurs på Frosta Bibliotek, hatt sitt første digitale strikkekurs på internett. Frostingen var til stede på kurset og har prøvd seg på nymotens «strikkalugga», nemlig tåopp-sokker.

Marion Rindsem fra Verdal er damen bak marionRdesign. Hun startet med å strikke luer med bloggere i Oslo med deres hashtagger på (for eksempel #frostingen). Hun startet etter hvert nettbutikk med garnutsalg og strikkeoppskrifter hun designer selv. Hun har tidligere gitt ut to strikkebøker, og er nå ute med en ny bok om tåopp-sokker. Denne skulle hun egentlig ut på turne med i disse dager, men så ble planene litt endret da koronautbruddet var et faktum.

Marion forteller at hun har hatt planer om å prøve internettkurs en stund og har hele tiden brukt sosiale medier som en del av konseptet sitt.

-Koronaen fremskyndet det jo egentlig. Så det er veldig gøy å prøve dette, forteller Marion og er spent på kurset.

Hun forteller at tåopp-sokker er et amerikansk fenomen.

-De liker å ha det litt enklere, og finner ofte nye måter å gjøre ting på. Denne metoden har reddet min sokkestrikk. Jeg led tidligere av «sokkestrikkevegring». Jeg synes den vanlige måten er så vanskelig, og den har gitt meg flere dårlige strikkeopplevelser. Jeg har som mål med kurset, at alle skal få det til. Derfor laget jeg en privat gruppe på facebook i forkant av kurset, der jeg la ut to oppskrifter, flere videoer av måter å legge opp på, øke masker, hel- og avfellings-videoer. Slik at man kunne prøve litt på forhånd og spørre om ting man lurte på.

Den fineste gaven

Marion forteller at selve kurset varer ca. en times tid. Det er en livesending på facebook, som sendes på den lukkede gruppen, for dem som har kjøpt kurs via nettbutikken. Der går hun gjennom alt som hun har lagt ut tidligere. I tillegg er det en chat ved siden av videobildet, der man kan spørre om alt man lurer på. I etterkant av kurset håper Rindsem at kursdeltakerne legger ut bilder av sokkene sine eller tar kontakt hvis de lurer på noe. Hun håper på å spre litt sokkedilla.

-Da jeg laget de to foregående bøkene, strikket jeg nesten ikke luer og sjal etterpå, for da var jeg litt lei i en periode. Etter tåopp-boka har jeg strikket en masse sokker. Da jeg var barn, fikk jeg alltid strikkede ullsokker av besteforeldrene mine i bursdagsgave og sånt. Jeg syns det er de aller fineste gavene som finnes, og savner det egentlig.

Sokkeferskis

De fleste på det digitale kurset til Marion skriver i chatten at de er ferske sokkestrikkere og har opplevd litt samme utfordringene med sokkestrikking som hun har. Flere skriver spørsmål og flere kommer med ønsker om tips og triks, flere spør også om hun kan legge ut videoer av sokkhel. Marion svarer at det skal hun gjøre og foreslår også å treffes online ei uke senere, når alle har fått prøve litt.

Marion forteller kursgruppa at hun nå også har lært seg å strikke to sokker samtidig og at de strikkes med to nøster og en rundpinne og ikke 5 pinner som er normalt. Hun holder opp et par sokker på skjermen som hun strikket dagen før. Det går ganske fort når man bare har «fått det i fingrene».

-Det er ofte lurt å prøve og feile noen ganger, og ikke gi opp, råder Marion.

Hun forteller også at man gjerne kan ta kontakt hvis man syns noe er vanskelig i etterkant.

-Det er jo når man sitter og strikker at spørsmålene gjerne kommer, sier hun.

Noen tanker fra journalisten

Nå har jeg deltatt på hele kurset. Jeg er også er en sokkeferskis og har aldri lyktes med å strikke sokker før. Jeg har sett på de ulike videoene til Marion på facebookgruppa og prøvd litt i påska og frem til kurset. Jeg hadde lyst til å prøve dette for å se om jeg fikk det til. Det er artig å prøve noe nytt og det er veldig fint med digitale ting som streames rett hjem i stua. Nå har jeg strikket mine første ullsokker, og er i gang med et nytt par.

Forrige Neste Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3