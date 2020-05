Gunnar Stenhaug med diplomer fra NM i kryssord, notatbøker med oversikt over alle premier siden 1982 og et eksempel på løst Ukeekspert fra i fjor. Tidkrevende? -Nei da, det er jo hobby.

Krysser for Frostingen

I mars blir det 15 år siden jeg begynte å lage kryssord for Frostingen, sa Gunnar Stenhaug da han var innom kontoret til lokalavisa en dag mellom jul og korona.

Tanken var å fortelle om Gunnar og kryssordene i fulldistribusjonen som skulle ut helt i begynnelsen av april. Da annonsene og påskeavisa forsvant, ble Gunnar lagt på is. Gjemt, men ikke glemt.

Det er blitt et kryssord omtrent hver måned i disse femten årene, og et sted mellom 70 og 80 rebuser.



Når Frostingen får spørsmål om å kjøpe kryssord, svarer vi flott (og litt stolt): Ellers takk, vi har vår egen lokale kryssordmaker.



Men hvordan begynte det egentlig, hvordan oppsto interessen for kryssord og rebus, lek med ord?

Så artig ut

- Det begynte med morfaren og gudfaren min som løste kryssord da jeg var liten. Jeg syntes det så artig ut og ville prøve.

Han ble voksen, ble lærer og fikk lærerkolleger og kryssordkompiser i Rindal.



-Vi var med i NM i kryssord som ble arrangert av bladet Hjemmet. Vi var en gjeng som holdt på og kom til finalen 14 ganger.



Så ble det flytting til Frosta. Der møtte han Inger Sørheim som absolutt delte den samme interessen.



- Inger og jeg samarbeidet over telefon.

Eksperten



I 1982 begynte Gunnar å løse Ukeeksperten i Adressa, og han har forsøkt seg på alle mulige konkurranser i regionavisa opp gjennom årene.

- Husker du Bobla? Og Hva sa? Det var konkurranser der man skulle komme med forslag til hva folk på bildet sa. Der er jeg blant tidenes topp 3 av innsenderne, vi er faktisk to fra Frosta blant de tre mestvinnende, den andre er Randi Nilsen.



Siden 1982 har Gunnar fått tilsendt mer enn 150 premier fra Adressa, omtrent 40 av disse for Ukeeksperten.



- I fjor satte jeg personlig rekord med fem premier, men jeg har en mistanke om at det etter hvert er blitt færre som sender inn og at gjennomsnittsalderen kryper oppover.



Tilfeldig prat



Mens Gunnar bodde i Rindal, laget han kryssord for kommuneavisa. På Frosta startet det helt tilfeldig med en prat med redaktøren. Gunnar nevnte at han syslet med den slags og fikk da spørsmål med en gang om han kunne tenke seg å være Frostingens lokale kryssordmaker. Jo, han kunne da prøve…

Og nå har det gått 15 år siden denne samtalen.



Han har en perm med kopier av alle kryssordene han har laget, forteller Gunnar, og innrømmer at han ikke er like fornøyd med alle. Det hender det blir noen feil.

-Hvilken reaksjon blir du møtt med, er det noen som ringer for å lure løsningsordet ut av deg når stikkordet er vanskelig?



Nei, han blir ikke oppringt, men det hender han får kommentarer fra folk om at «dette var vanskelig». Men stort sett tror han at folk er fornøyd.

- Og rebusene, hvordan begynte du med dem?

- Jeg har alltid vært opptatt av ord og vendinger og uttrykk. Jeg synes alt sånt er artig.

Lørdagskveld med eksperten



Det han liker aller best er å løse Ukeeksperten, selv om den er utrolig vanskelig. Lørdagskveldene blir ikke brukt til å se på TV nei, de er viet Ukeeksperten.



Gunnar har kryssordugnad sammen med to andre, en fra Frosta og en fra Selbu.



- Da diskuterer vi og prøver å gjette hva som kan være tanken bak et stikkord. Synonymer kan bety så mye.



Kryssord er en seriøs aktivitet, så seriøs at alle premier loggføres.



- Det begynte jeg med i 1982, og nå er jeg kommet opp i 13 bøker, forteller Gunnar.



Og læreren han er fornekter seg heller ikke. Han prøver å dele kryssordgleden med elevene sine, selv om de ikke sender inn løsningene like ofte som før.

Og Frostingen krysser fingrene for at vi får beholde vår lokale kryssordmaker i mange år. Finnes det noen pensjonsalder for kryssord- og rebusmaking?

Av: Janne Hopmo