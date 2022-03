Frosta Sanitetsforening, med Kirsten Ulriksen Skogseth i spissen, går sammen med Gintare Urnikaite og Vaidotas Urnikaitis om å hjelpe folket i Ukraina. Foto: Privat

– Blir kjempeglad hvis det blir så fullt at vi ikke får plass til å møtes

Vil fylle hele Sanitetshuset med hjelpesendinger til Ukraina.

Frostingen har tidligere skrevet om Gintare Urnikaite og Vaidotas Urnikaitis som har engasjert seg for å hjelpe krigens ofre i Ukraina. De har allerede sendt avgårde to hjelpesendinger fra frostinger, og nå har de fått en viktig støttespiller på laget.

Sist uke inviterte Frosta Sanitetsforening frivillige og kommunen til å snakke om hvordan Frosta-samfunnet kan hjelpe dem som rammes av krigen i Ukraina. Både folk på flukt, og folk som er igjen i hjemlandet.

– Det første vi må gjøre nå, er å bistå Gintare og Vaidotas med å samle inn utstyr som blir sendt direkte til Ukraina, konkluderte leder i Frosta Sanitetsforening, Kirsten Ulriksen Skogseth, på tampen av møtet.

– Naturlig å gå sammen

Og sånn blir det. Nå har saniteten inngått samarbeid med de to for å samle inn utstyr som skal sendes til det krigsrammede landet. Gintare og Vaidotas kommer fra Litauen, og har brukt den litauiske organisasjonen Praeities Zvalgas for å nå fram med hjelpesendingene helt inn til krigssonen i Ukraina.

– Vi har ikke tradisjon for å drive denne typen arbeid, men vi synes det er helt naturlig å gå sammen med sambygdinger fra Litauen som allerede har startet en innsamlingsaksjon. Det er helt logisk for oss, sier Kirsten. Og fortsetter:

– Nå er vi spent på reaksjonen fra frostingene. Vi synes det er kjempefint å bruke en eksisterende organisasjon til å bistå dem som engasjerer seg privat. Gintare og Vaidotas har funnet en organisasjon som kommer seg inn og ut av Ukraina, og da vet vi at hjelpen kommer fram.

– Vi vil takke sanitetsforeningen for at de gjerne vil hjelpe, og for at de vil samarbeide med oss, sier Gintare og Vaidotas i en kommentar.

-Alle kan bidra litt

På tidligkvelden mandag til torsdag i uke 13 og 14 åpner Sanitetshuset dørene for å ta imot bidrag fra frostingene. Da har de kaffen klar, og på ønskelista står blant annet bleier, babygrøt, morsmelkerstatning, hermetikk, tørrmat, hygieneartikler, batterier, medisinsk utstyr og krykker.

– Jeg ble lei meg da jeg leste ønskelista for hva som trengs. På lista står turniket, som er en bandasje for avrevne hender og føtter. Det er alvor det som skjer i Ukraina! Det er motivasjonen, og dette kan vi få til å hjelpe til med - tror vi.

Kirsten påpeker at alle kan bidra litt, om så bare med ei eske paracet.

– Det er stort spenn i hva det er behov for. Inkontinensutstyr til voksne er blant det som står på lista, og kanskje noen har det stående etter noen som har gått bort.

På Sanitetshuset er det god plass til å lagre hjelpesendingene før de fraktes videre. Foto: Janne Hopmo

Håper hele huset fylles

På Sanitetshuset er det rikelig med plass, og Kirsten er veldig spent på om sanitetsdamene får plass til å møtes i tida framover.

– Jeg er kjempespent på hva vi har rullet i gang, og jeg blir kjempeglad hvis det blir så fullt at vi ikke har plass til å møtes, understreker hun.

Nå er det opp til frostingene å bidra.

– Med Gintares og Vaidotas kunnskap i området og vår kjennskap på Frosta, kan det bli knall! Det er sikkert mange som har gitt hjelp allerede, men behovet er fortsatt der. Jeg tror vi må venne oss til å gi hjelp til Europa lenge.

Selv har Kirsten en sønn som har rapportert for Sveriges Radio fra grensa til Ukraina. Han har aldri sett så mange triste barnefjes.

– Hvis vi kan bidra med brannsalve og tåteflasker fra Frosta, så er det noe vi kan gjøre for å hjelpe.

Dette ønskes til innsamlingsaksjonen: Mat: Hermetikk (diverse), tørrmat ( ris, pasta, grøt, oljesukker, salt, kaffe, te, sjokolade, honning). Mat til baby: melk, grøt. Hygiene: Bleier til baby og inkontinensutstyr til voksne, tamponger, bind, våtservietter, tørrpapir, dopapir, tannbørster, tannkrem, engangsbarberhøvler, babypudder, vaskeskum ( som kan brukes uten vann). Annet: Sokker til mann (ikke vinter), smokker, tåteflasker, batteri, powerbanks. Medisinsk utstyr: paracet, ibux, hostedempende, allergimedisin, brannsalve ol., midler til desinfeksjon, steril bomull , tuffere ol. Bandasjer: Turniket (blodstopperbelte), trykkbandasjer (enkeltmannspakker) kompresjonsbandasjer ( alle typer bandasjeutstyr). Krykker, rullatorer ol. Sanitetshuset er åpent for mottak av varer fra mandag til torsdag i uke 13 og 14, fra klokka 17 og et par timer utover.