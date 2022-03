Sist uke ble en varebil med nødhjelp til Ukraina sendt fra Frosta. Nå ønsker Gintare og Vaidotas å samle inn nødhjelp til barn og menn. Foto: Privat

– Ropet om hjelp nådde oss igjen

Samler inn hjelp til barn og menn som er igjen i Ukraina.

Sist onsdag leverte Gintare Urnikaite og mannen Vaidotas Urnikaitis et lass med varer fra Frosta til et mottak på Heimdal. Der ble det tatt hånd om av transportfirmaet Qurant AS som sørger for å få nødhjelpen fram til barn og kvinner på flukt på grensa mellom Polen og Ukraina.

Krigen i Ukraina berører mange, og både frostinger, litauere og ukrainere bidro til å fylle opp varebilen.

– Det var ingen stor jobb for oss; vi har en stor bil og ledig tid til å kjøre, så det var ikke noe problem. Det er mange som vil hjelpe, men som kanskje ikke har muligheten til å kjøre selv, sa Gintare til lokalavisa lørdag.

Og hun har fortsatt lyst til å hjelpe. Onsdag la hun ut ei ny melding på facebookgruppa «Hva skjer på Frosta og i Åsen».

– Hei alle sammen, ropet om hjelp nådde oss igjen!

Gintare og Vaidotas kommer fra Litauen, og denne gangen ønsker de å hjelpe gjennom den litauiske nødhjelpsorganisasjonen «Praeities žvalgas». Organisasjonen kjører direkte til Kiev, og ønsker å ta med seg nødhjelp til barn som er igjen i Ukraina, og menn som kjemper for landet sitt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bleier, babymat, våtservietter, barnegrøt og babypudder ønskes til barna, og boksmat, frysetørret turmat, bandasjer, turniké (brukes for å stoppe større blødninger), yogamatter, soveposer, varme klær, medisinsk utstyr, knebeskyttere, militærbager og lommelykter ønskes til soldatene.

– Vi har god plass i garasjen og kan ta i mot varene, sier Gintare som oppfordrer folk som vil bidra til å ta kontakt. Håpet er å kunne sende nødhjelpen fra Frosta videre til Ukraina i løpet av kommende helg, eller like over helga.