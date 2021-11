Fylkeslege Jan Vaage har en klar oppfordring til de som ennå ikke har vaksinert seg. -De bør sterkt vurdere å la seg vaksinere, sier fylkeslegen. Foto: Foto: Leif Arne Holme / Statsforvalteren i Trøndelag

-Vi har urovekkende smittespredning i fylket

Smittespredningen i Trøndelag skjer nå i første rekke blant de unge, over halvparten av alle smittede er under 20 år. - Vi har helt klart for høye smittetall for øyeblikket, og vi må få snudd denne trenden, sier fylkeslege Jan Vaage.

Flere kommuner rundt om i landet sliter nå med rekordhøy smitte, og det er også tilfellet i Trøndelag. Kommunene Ørland, Lierne, Frøya og Trondheim er blant kommunene som nå opplever de høyeste smittetallene.

- Det er i første rekke barn og unge som smittes nå. Men det vi ser er at de unge så smitter andre i husstanden, også i husstander der de voksne er vaksinert. I sum gir dette stort smittetrykk, sier fylkeslege Jan Vaage i en pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Fylkeslegen forteller at 17 prosent av alle som har fått påvist smitte i Trøndelag siden starten av pandemien, er smittet i løpet av de siste to ukene.

Han oppfordrer folk som ennå ikke har vaksinert seg, til å sterkt vurdere om de vil la seg vaksinere.

- Så tenker jeg at vi alle må børste støvet av de gode smittevernrådene som vi vet virker; at vi holder oss hjemme om vi blir syke, at vi vasker hendene ofte og at vi holder avstand til andre. Så bør vi ha lav terskel for å ta koronatest, sier Vaage.

Selv om smitten i første rekke sprer seg blant de unge, er det likevel en økende trend knyttet til antall sykehusinnleggelser. Mage av de unge blir heldigvis ikke veldig syke, flere har relativt lette symptomer. Det er derfor ikke denne gruppen som utgjør økningen i antall sykehusinnleggelser.

- Det er eldre med underliggende sykdom og de uvaksinerte som jeg bekymrer meg mest for. De kan i verste fall få et krevende sykdomsforløp. Kommunene er godt i gang med en tredje vaksinedose til eldre over 65 år, og det er heldigvis ikke for sent for uvaksinerte å melde seg for å ta vaksine, avslutter fylkeslege Jan Vaage.

Tirsdag ble det satt smitterekord i Norge med 2126 nye tilfeller på et døgn. Nå jobber både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med nye råd til regjeringen om nasjonale koronatiltak.