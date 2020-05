Olav Galtvik i Frosta Landbrukslag forteller at det er et solidarisk jordbruksoppgjør i år. Foto: May-Jorunn Barlien

Solidarisk jordbruksoppgjør, mener Galtvik

Vi har snakket med Olav Galtvik, leder i Frosta Landbrukslag (tilsvarende bondelaget andre steder), om årets forenklede jordbruksoppgjør.

Han tok seg tid i en svært travel hverdag, til å snakke med Frostingen om sitt inntrykk av året oppgjør. Ut i fra den ekstraordinære situasjonen, opplever han oppgjøret som solidarisk.

Galtvik sier at han har drøftet saken med flere og de har kommet frem til at i år er vi alle med på den nasjonale dugnaden og det er stort sett enighet om den avtalen som er jobbet frem.

– Selvfølgelig skulle vi ønsket at vi fikk hevet lønnsnivået til bøndene, men i krisetider må vi være solidariske. Vi har registrert at flere i Norge nå handler mer norsk mat, og det er ikke handelslekkasje til Sverige. Her på Frosta har vi sett en økning i handel av lokalprodusert mat, som for eksempel Reko-ringen. Videre er jeg glad for at avtalen satser på importvern og tollvern. Koronakrisen har vist at selvforsyningsgraden må kraftig opp og resursene må brukes lokalt. Dessuten kan alt dette gi en bedre markedsbalanse på varene og det vil kunne gi en bedre pris, sier han.

Håper på varmere vær

Galtvik forteller at han er spent på tilgangen på arbeidskraft utover. -Vi er veldig takknemlige over prosjektet til Frosta avløserlag og koordinator Ingvild Hjelde. Det har vært verdifullt. Vi har arbeidskraftbehovet dekket opp nå, og så skal det komme flere utover mai og juni.

Akkurat i dag er Olav i gang med å sette potet. Han har ellers sådd både korn, rødbeter og løk.

– Nå er det bare varmen som mangler, sier han til slutt.

Forenklede jordbruksforhandlinger 2020 Det er i år gjennomført et jordbruksoppgjør etter forenklede forhandlinger på grunn av covid-19 pandemien. Avtalen skal bidra til forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen og bedre det økonomiske grunnlaget for næringa. Det er enighet om at eksisterende ordninger skal nyttes og at antall tema skulle begrenses. Avtalen justerer på relativt få ordninger og det er ikke gjennomført omfattende drøfting av virkemiddelapparatet. Avtalen prioriterer områder som kornproduksjon, frukt, grønt, og samtidig å stryke klima og miljøarbeidet. Alternativet til avtalen ville vært å forlenge gjeldende avtale, gjennomføre forenklede forhandlinger til høsten, jamfør med at lønnsoppgjøret ellers i landet er utsatt. (Kilde: www.regjeringen.no)