Nå kan du skrote munnbind og meteren. Det er du som avgjøre om du trenger eller ønsker å bruke munnbind. Foto: Janne Hopmo

Slutt på munnbind og meter'n

Regjeringen gjorde det klart i pressekonferansen på lørdag at vi fra klokka 10 lørdag 12. februar er tilbake til en så godt som normal hverdag.

En pandemi kommer ikke med fasit, ble det gjentatt flere ganger. Selv om Norge er i en situasjon med god vaksinedekning, er det umulig å forutsi om/når nye varianter vil dukke opp, om vaksinene vi har brukt vil være effektive mot disse og om påbud som nå legges bort, må gjeninnføres.

Normalitet i dag

Det generelle rådet om å holde avstand, om meteren og munnbind fjernes. Men kommunene vil ha ansvar for egne innbyggere og sykehusene skal ha planer. Kommunene har fått vaksiner og flere er bestilt. Folk som skal reise utenlands, bør sette seg inn i reglene for landene de skal til, ble det anbefalt.

Statsministeren gjentok flere ganger hvor viktig det er at vi nå, selv om påbudene faller, ikke glemmer at nettopp det skaper frykt blant mange innbyggere som har underliggende sykdommer eller av ulike grunner må være ekstra forsiktige for å unngå smitte.

– Når du møter noen med munnbind på butikken, så hold avstand, vis hensyn, sa statsministeren.

Folkehelseinstituttets tall viser en økning på 40 prosent av sykehusinnleggelser inneværende uke, sammenlignet med uka før. Men samtidig går tallet på innlagte som trenger intensivbehandling ned. Om smittetoppen er nådd i Norge, er ikke mulig å si, virkningen vil komme etter at toppen er nådd.

– Men pandemien pågår for fullt i verden, mange er verken vaksinert eller smittet, sa Camilla Stoltenberg. Og la til at vi må være forberedt på nye varianter når som helst. Hvor farlige nye varianter kan bli, om vaksinen vi har tatt eller smitten vi har hatt vil gi immunitet, er avhengig av om nye varianter ligner dem vi har hatt hittil.

Smitte og testing

Voksne personer med symptomer på luftveisinfeksjon kan ta en selvtest hjemme. Dersom den er positiv, skal den registreres i kommunens smittesporingssystem. Positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no og vises ikke i koronasertifikat. Dersom man ikke er fullvaksinert, bør resultatet bekreftes av test på teststasjon.

Om man har nærkontakter som er smittet, skal man nå teste seg bare dersom man har symptomer. Dette gjelder for voksne. Barn trenger ikke testes lenger. De trenger heller ikke være hjemme fra barnehage eller skole dersom de ikke er syke. For barn og unge er det ikke lenger noen begrensninger.

Når man har fått påvist korona, anbefales det nå å holde seg hjemme i fire dager, eller til man har vært feberfri i ett døgn uten å ta febernedsettende medisiner. Det er ikke lenger noen anbefaling om å informere nærkontakter dersom man er smittet. Gå på jobb eller ikke? Statsminister Jonas Gahr Støre snakker igjen om å bruke sunn fornuft. Det er forskjell på arbeidsplassene, på hvilke hensyn som må prioriteres, og her bør arbeidsgiver kunne tilrettelegge.

Arrangementer og sammenkomster

Nå er det slutt på krav om antall, slutt på krav om avstand. Restauranter kan finne fram bordene som ble satt bort. En restauranteier som ble intervjuet i etterkant av pressekonferansen var allerede i gang med å fjerne plexiglass.

Ved innreise til Norge er det nå slutt på krav om negativ test før innreise og slutt på krav til innreiseregistrering.

Så blir det opp til hver enkelt om man vil fortsette med munnbind eller ikke når man går i butikken eller reiser med kollektivitransport. Hva føles mest riktig for deg?

– Regjeringens skal ikke bestemme hvordan du skal leve ditt liv. Den avgjørelsen får du ta selv, sa statsministeren.