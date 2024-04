E6-utbyggingen engasjerer: Fikk svar på spørsmål om bompenger, støyskjerming og trafikkmengde i sentrum

Svein Arne Hovdal, president i Åsen Rotaryklubb, takket av Lars Erik Moe for foredrag i Åsen samfunnshus mandag 15. april. Hovdal var glad for at Nye Veier var på tilbudssiden, og kom med oppfordring til de fremmøtte: -Ta kontakt om det er noen som kjenner på noe, har fått problemer eller det dukker opp noe. Da er det viktig å ta kontakt og snakke i lag.