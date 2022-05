I disse dager er det tid for kantslått langs fylkesvegene. Trøndelag fylkeskommune oppfordrer folk til å vise hensyn, sjekke eventuelle gjerder og fjerne løse gjenstander som ligger innenfor klippeavstand fra vegkanten. Foto: Ellinor Hansen Foto: Statens vegvesen

Slik kan du bidra til at denne maskina ikke går på en smell

Like sikkert som at sesongen for kantslått langs fylkesveger er i gang, vil det oppstå uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gras og kratt.

- Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i maskina. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk, sier Endre Rudolfsen, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune.

– Sjekk gjerdet

Rudolfsen oppfordrer alle som har gjerde langs fylkesvegene til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk.

- Strømtråd må flyttes bort fra vegkanten og eventuelt rekkverket slik at vi får klippet kanten. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare, og vi har opplevd at umerkede stoppekraner har blitt ødelagt. Det er viktig at stoppekraner, vannkummer og liknende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra vegkant, sier Endre Rudolfsen.

Kantklipp utføres minimum to ganger i året. Oppstart avhenger av vekstsesongen, men første klipp gjennomføres som oftest i perioden 20. mai - 20. juni, og andre klipp i perioden 25. juli - 1. september.

- Vi ønsker å ha fine vegkanter, og de aller fleste er påpasselige med gjerdeholdet og andre ting, sier Rudolfsen.

Bedre trafikksikkerhet

- Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Rudolfsen.

Et annet faremoment med kantslåtten er farlige forbikjøringer.

- Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Rudolfsen.

Før oppstart av kantslåtten utarbeider utførende entreprenør risikovurderinger, sikker jobb-analyse (SJA) og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering.Det vil ved enkelte fylkesveier og gang-/sykkelveier bli utført kantklipp som nattarbeid. Dette skyldes hensynet til blant annet myke trafikanter og øvrige trafikanter.

Vegkantene klippes på denne måten:

Veg med fartsgrense 90 km/t og høyere

Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):

8 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Veg med fartsgrense 60-80 km/t

Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):

6 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere

Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):

4 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Gang- og sykkelveg

Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):

2 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.