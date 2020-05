Ingvild Hjelde er ansiktet til Frosta Avløserlags prosjekt for å bistå bøndene på Frosta i den krevende situasjonen de har havnet i på grunn av koronaepidemien.

På oppdrag for grøntnæringa

Etter at Hans Krog lanserte ideen om at Frosta Avløserlag kunne fungere som en type arbeidsformidling for produsenter som trenger arbeidsfolk i landbruket i disse koronatider, gikk det ikke lang tid før Ingvild Hjelde var på plass i et «lånt»kontor i lokalene til Frosta Regnskap.

Frostingen vil gjerne vite hva jobben består i, og tropper opp på kontoret til Ingvild.

- Jeg vil si at det viktigste er å skaffe hjelp til å få avlingene i hus i sommer og til høsten. Våronna går faktisk ganske bra, det ser ut til at det er greit med arbeidsfolk.

Telefonen er et nyttig arbeidsverktøy. Ingvild ringer mye, og blir oppringt. Noen av dem som ringer trenger folk til våronna om ei uke, mens andre er ute i god tid og ringer for å si fra at de trenger folk i juli.

Annonse liggende ute

Noe av det første Ingvild gjorde, var å lage en annonse for Frosta Avløserlag som ble lagt ut på nett, der det søktes etter arbeidskraft. Annonsen ligger der fortsatt.

-Noe av jobben min består i å ta imot søknader, registrere dem og komme med forslag til produsentene om mulige kandidater.

Men aller først må hun starte med å kartlegge produsentenes behov. Dette gjør hun ved å ringe rundt.

- De forteller om de har behov for noen som kan kjøre traktor, om de trenger menn eller kvinner, noen som kan utføre hardt fysisk arbeid eller finarbeid. Dette er det produsentene selv som vet og som må avgjøre.

Nå er det tid for henne til å ta en runde med de aller første som søkte, tror Ingvild. For å høre om de fortsatt er interessert etter at åpning av barnehager og skole nå er avklart.

Må være praktisk gjennomførbart

Den første tida etter at annonsen var lagt ut, kom det søknader fra hele verden.

- Jeg måtte presisere at annonsen var aktuell kun for dem som oppholdt seg i Norge.

De som søker nå er fra hele landet, men med hovedvekt på Trøndelag.

En god del søkere er litauere (eller fra andre land) som er i Norge for å arbeide i reiselivsnæringa og som kom til typiske skidestinasjoner.

- Men det er også skoleelever, studenter, musikere, kulturarbeidere av alle slag. Egentlig alt mulig.

Hittil er det ikke så mange som har fått jobb, fordi behovet ikke har vært særlig stort. Men Ingvild vet at det vil bli langt større når det skal høstes.

- Jeg har sendt forslag, med referanser, til produsentene.

Opplæring

Da Frostingen snakket med Ingvild på tirsdag, hadde hun nettopp fått melding fra Bondelaget om at det nå er bestemt at nyansatte skal få ti timer opplæring/kurs og at arbeidsgiver vil få kompensasjon for disse ti timene.

Tre av de ti er nettbasert undervisning; én time om hygiene og to om HMS. De resterende sju timene er produksjonsrettet og foregår på hvert bruk.

Dette skal administreres for hele fylket av Frosta Avløserlag, men hovedvekten vil være på Frosta. Dette blir oppgaven til Ingvild.

- Arbeidet for Bondelaget vil tilsvare ca. 30 prosent stilling, det andre kommer i tillegg, men jeg vil forholde meg til Frosta Avløserlag som arbeidsgiver for alt.



Vegen blir til mens man går

At stillingen til Ingvild ble opprettet da koronaen plutselig endret situasjonen for grøntnæringa på Frosta, er resultat av et samarbeid mellom Frosta Avløserlag, NAV, Frosta Landbrukslag, Trøndelag Bondelag og Grønt fra Frosta (felles paraply for grøntnæringa på Frosta).

- I tillegg til disse er også Frosta kommune en samarbeidspartner. For kommunen registrerer jeg informasjon om all utenlandsk arbeidskraft, skaffer oversikt over når de kommer inn og reiser ut, grensepasseringer, hvor de bor osv.



-Stillingen eksisterte ikke før jeg ble ansatt, så jeg har måttet sy den sammen. Det heter jo at vegen blir til mens man går, og sånn er det. Samtidig er det ingen som vet hva som kommer til å skje videre. Men jeg må si at det å «lage» sin egen stilling er utrolig lærerikt.

Stillingen «lages» i samarbeid med Hans Krog (leder i Frosta Avløserlag), Jonas Viken (leder i Grønt fra Frosta). Olav Galtvik (leder i Frosta Landbrukslag) og Randi Asklund (selveste Mor Avløserlaget), og delvis sammen med ordfører Frode Revhaug og enhetsleder TOL (Teknisk og Landbruk) Halfdan Jonsson.

Verdifull kunnskap

Mange tror at hvem som helst kan slippe til i en åker, har Ingvild skjønt, men hun vet at slik er det ikke. To hender er ikke nok. Arbeidsfolket som kommer igjen fra Litauen år etter år er en verdifull ressurs for Norge og norsk landbruk.

- De har så mye kunnskap. De møter opp på arbeidsplassen, sier takk for i fjor og setter i gang. Kunnskapen deres skal vi ha stor respekt for.

Ingvild innrømmer at hun har tenkt litt på potetålen som rammet Frosta tidlig på nittitallet.

- Den var en krise for Frosta, men den førte også til noe nytt. Plutselig ble det stor satsing på veksthus og dyrking av grønt på friland. Nå har vi en ny krise. Hva vil den føre til? Kanskje til noe nytt?

Hovedhensikten med prosjektet til Frosta Avløserlag og opprettelse av stillingen til Ingvild, er produksjon av mat. Å hjelpe bøndene. Å komme i mål med avlingene på best mulig måte.

Ingvild vet at enkelte på Frosta har funnet seg jobb i landbruket på egen hånd, gjennom venner og bekjente. Samtidig har hun, på sin side, sendt folk til Levanger der de hadde bruk for personer med erfaring fra fjøs.

- Jeg prøver også å skaffe oversikt over ledige hus på Frosta, for å kunne ta raske beslutninger hvis det trengs. Som sagt, vegen blir til mens man går.

Av: Janne Hopmo