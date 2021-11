– Test deg hver dag den første uken etter at smitten er kommet til familien, skriver kommuneoverlege Arne Bye. Foto: Sigfrid Hagerup

Også de som er vaksinert blir smittet

Tirsdag 9. november opplyser Frosta kommune på sine hjemmesider at det i de to siste ukene er påvist 8 nye koronatilfeller på Frosta.

Kommuneoverlegen skriver at smittevei antas å være kjent. Han presiserer også at det dessverre forventes flere koronatilfeller i tiden som kommer.

Som ellers i landet registreres det også på Frosta at smitten brer seg lett innenfor rammede familier, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Altså blir også personer som er vaksinert, smittet.

Fordi smitten sprer seg lett, anbefales det derfor at nærkontakter som bor sammen med, eller er i samme familie som personer som er smittet, tester seg hver dag den første uken etter at smitten har kommet til familien, og ellers prøver å redusere sosial aktivitet i samme periode. Øvrige nærkontakter bør også teste seg, selv om de er vaksinert, men ikke før det har gått et par dager etter kontakt med den smittede.

Det anbefales ellers at personer med nyoppståtte luftveissymptomer/feber skal teste seg og som en hovedregel bør holde seg hjemme fra jobb, skole og barnehage. Etter negativ test og tydelig bedret almenntilstand kan det så vurderes å returnere til jobb, skole etc.

Frosta kommune oppfordrer folk til å ha svært lav terskel for å teste seg. Hold deg hjemme hvis du er syk!