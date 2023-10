Mange glemmer å stille klokka på stekeovnen, selv om flere stekeovner nå også er digitale.

Husk å stille stekeovnen en time tilbake

Søndag 29. oktober klokken 03:00 stilles klokken en time tilbake. Denne tiden på året markerer overgangen fra sommertid til vintertid, og det er en endring som for det meste skjer automatisk på våre digitale enheter tilkoblet internett.

En kjekk huskeregel er at man stiller klokken i retning den nærmeste sommeren, men de fleste av våre moderne digitale enheter, som datamaskiner, smarttelefoner og digitale klokker, justerer tiden automatisk. Ved overgangen mellom sommertid og vintertid, bør vi likevel sjekke disse enhetene for å være sikre.

Det er greit å være oppmerksom på at noen klokker og enheter fremdeles krever manuell justering, som for eksempel analoge armbåndsur. Husk spesielt på klokkene i stekeovner og biler, for selv om mange av disse er digitale, blir bare noen synkronisert via nett.

Justervesenet passer hele Norges tid

Justervesenet har fire atomklokker og genererer Norges offisielle tid. Data fra klokkene blir rapportert inn til hovedtidssentralen, det internasjonale byrået for mål og vekt (BIPM), som en del av verdens tid, kjent som UTC (Coordinated Universal Time). Innenfor laboratoriets vegger jobbes det konstant med å sikre at tiden i Norge er så nøyaktig som mulig. Presise tidssignaler er spesielt avgjørende for den kritiske infrastrukturen som er avhengig av nøyaktig tidssynkronisering.

Korrekt tid fra laboratorium til eget kjøkken

Arbeidet ved laboratoriet for tid og frekvens er grunnleggende for at vi kan stole på at klokken alltid viser riktig tid, og at du kan nyte nøyaktig 3,6 millioner millisekunder ekstra på søndag. Kanskje du vil utnytte denne tiden til å bake en deilig kake eller å gjøre noe annet som gleder deg, men du må selv passe på at stekeovnen din går riktig.