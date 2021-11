Privatøkonom Eldar Rønning i SpareBank 1 SMN lar seg sjeldent rive med på tilbudskampanjer uten å ha en plan, men skjønner at det kan være fristende. Foto: Pressefoto: SpareBank 1 SMN

Har du tenkt å handle i løpet av Black Week?

Da kan det være lurt å lese privatøkonom Eldar Rønnings tips før handleturen.

Det amerikanske fenomenet Black Friday og Black Week har definitivt blitt adoptert av nordmenn og den norske handelsstanden.

Fredag 26. november er det Black Friday, men mange forhandlere starter Black Week-tilbudene sine allerede uka før. På grunn av koronasituasjonen forventes mer netthandel enn handel i fysisk butikk, og at salget spres over hele uka slik som i 2020. Selv lar forbrukerøkonom Eldar Rønning seg sjeldent rive med på tilbudskampanjer uten en plan, men skjønner at det kan være fristende.

- På sånne dager er det fort gjort å kjøpe ting du egentlig ikke trenger, bare fordi det er billig. Mitt beste tips er å sjekke prisen på ting du uansett tenker å kjøpe, for det kan du spare ganske mye på. Men tenk nøye gjennom hva du egentlig trenger før du handler, sier Eldar.

SpareBank 1 SMN sine egne kunder handlet for over 50 millioner kroner på Black Friday i 2020, og for 67 millioner kroner i 2019. Det opplyser banken i en pressemelding. Rønning tror forbruket kan ende på samme høye nivå også i år.

- Jeg kan godt forstå at det er fristende å slå til på det man opplever som et godt tilbud. Men prøv å unngå impulskjøp, og sjekk om tilbudet faktisk er så godt som det virker. Noen forhandlere setter opp prisen en stund før Black Friday, for så å «dumpe» prisen igjen når årets største handelsfest nærmer seg.

Rønning slår også et slag for bærekraft, og oppfordrer alle til å tenke nøye gjennom hva man egentlig har bruk for.

- Et godt tips er for eksempel å bruke Black Friday til å gjøre unna julehandelen. I tillegg til å få gode priser på varer du uansett har planlagt å kjøpe, har du god tid inn mot jul og kan unngå de dyre impulskjøpene som ofte blir nødløsningen når julaften plutselig bare er dager unna, sier Eldar.