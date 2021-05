På Stjørdal er det nå påbud om munnbind på offentlige steder, og når det er vanskelig å holde en meter avstand. Foto: Colourbox

Har du besøkt Egon på Stjørdal'n?

Da kan det hende du bør ta deg en koronatest. Samtidig viderefører stjørdalingene strenge tiltak.

Stjørdal kommune melder at de fikk påvist tre nye smittetilfeller i kommunen onsdag. To av disse har klar sammenheng med de to som ble påvist dagen før, mens den siste har uavklart smittekilde.

– Vi merker situasjonen godt i kommunen nå, med 201 innbyggere i smittekarantene og omlag 600 i ventekarantene. Nå gjelder det at vi står samlet om tiltakene som ble kommunisert ut tidligere i kveld, skriver kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i en pressemelding. Og viser til at Stjørdal velger å videreføre de gjeldende nasjonale tiltakene i stedet for å lette opp. Samtidig anbefales folk å unngå reiser til eller besøk fra Trondheim. Anbefalingene varer til og med torsdag 3. juni. Her kan du lese hele pressemeldinga.

I forbindelse med smittesporingen ønsker kommunen at en del gjester som har vært på Egon Stjørdal bestiller koronatest. Det gjelder personer som har vært gjester der fredag 21. mai i tidsrommet 15-17 og mandag 24. mai mellom klokka 16 og 21.