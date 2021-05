Selv om storbyen Trondheim opplever høyest smittetall, er det økende smitte mange steder i Trøndelag. Foto: May-Jorunn Barlien

Kverkild ønsker seg et krafttak fra trønderne de neste 14 dagene

- Vi har aldri under pandemien hatt så mye samtidig smitte i de trønderske kommunene, forteller Marit D. Kverkild.

Hun er fagdirektør og smittevernansvarlig hos Statsforvalteren i Trøndelag, og er veldig bekymret for smittetallene i Trøndelag.

– Smittetallene går i feil retning, og vi opplever økende smitte i alle deler av fylket. Derfor er det viktig at vi bremser videre smittespredning og setter inn et krafttak de neste 14 dagene, oppfordrer hun i en pressemelding.

Mange i risikogruppene ikke vaksinert

Tirsdag ble det registrert 47 nye smittetilfeller i Trondheim, mens Stjørdal fikk to nye smittetilfeller. Sist uke fikk innbyggere i 19 av 38 trønderske kommuner påvist Covid-19. Trondheim fikk 165 nye smittetilfeller, Orkland fikk 20, Melhus 16, Snåsa 8, Stjørdal og Malvik 7, Levanger 6, Oppdal, Holtålen, Røros og Steinkjer fikk alle 4, Verdal 3, Nærøysund, Selbu, Lierne, Skaun og Indre Fosen fikk 2, mens Namsos og Grong fikk 1.

- Det bekymrer meg veldig, fordi i Trøndelag er det ennå mange i risikogruppene som ikke er vaksinert. Disse personene krever ekstra beskyttelse fremover. Vi må alle ta et krafttak de neste 14 dagene, slik at vi hindrer enda større smittespredning, sier Kverkild. Hun anslår at det er mellom to til tre uker igjen før vi har vaksinert innbyggerne som er i risikogruppene med første vaksinedose.

Marit D. Kverkild er fagdirektør for helse og samfunn og smittevernansvarlig hos Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Pressebilde/ Fylkesmannen

Trøndelag går motstrøms

Smitten av Covid-19 har økt kraftig de siste dagene i Trondheimsområdet. Derfor har kommunen varslet at de innfører flere og strengere tiltak enn de har hatt tidligere. Den nye lokale smittevernforskriften i Trondheim skal behandles politisk onsdag 26. mai.

Nå som det er mange smitteutbrudd samtidig, og økende smitte i alle deler av Trøndelag, oppfordrer Kverkild til å tenke smittevern.

- Vi i Trøndelag går motstrøms, så selv om vi nå ser at det lettes på tiltakene gjennom den nasjonale gjenåpningsstrategien, betyr det ikke at vi kan gjøre det samme hos oss, understreker hun. Derfor må vi fortsatt tenke på hvor mange nærkontakter vi har, og huske smitteverntiltakene med rene hender, avstand og munnbind der det er nødvendig.

- Trønderne er flinke til å ta tak når det er nødvendig. Vi har erfart det under hele pandemien, sier Marit D. Kverkild.