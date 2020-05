Håpstre ved Frosta kirke: N/A Foto: Janne Hopmo

Gjenåpning av kirker - prosessen i gang

Den norske kirke sentralt har fått godkjent bransjestandard som gjør det mulig at vi kan gjenåpne våre lokale kirkebygg i Stiklestad prosti for å feire gudstjenester.

Men før vi kan invitere til offentlige gudstjenester er det mye som må på plass.

Å gjenåpne kirkene er ikke bare å gå tilbake til det som var før.

Kirkevergene i Stiklestad prosti har i samarbeid med konst. prost satt i gang prosessen som også må forankres i de lokale menighetene.

For oss som arbeidsgiver og ansvarlig arrangør er det viktig å tilrettelegge på best mulig måte slik at det blir både godt og trygt å delta i gudstjenestene framover.

Enn så lenge er kirkene åpne for enkelte dåpsgudstjenester, vielser og gravferdshandlinger, og så inviterer vi til gudstjenester så snart vi har gjort de nødvendige forberedelser for å ivareta kravene i bransjestandarden.

De fleste menighetene i prostiets kommuner Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta har funnet på alternative måter til å samles til bønn og ettertanke på nett – «sammen, men hver for seg». Dette må vi fortsette med en liten stund framover, og på denne måten kommer vi også til å markere 17.mai – som blir en helt annerledes nasjonaldag for alle.

Vi ser fram til å kunne møtes igjen til å feire gudstjenester sammen og ansikt til ansikt – med minst 1 meters avstand, selvfølgelig.

På vegne av

Møyfrid Skavlan, kirkeverge i Snåsa,

Oddleiv Gulstad, kirkeverge i Steinkjer kirkelige fellesråd,

John Halvor Berg, kirkeverge i Inderøy kirkelige fellesråd,

Gunnar Winther, kirkeverge i Sør-Innherad kirkelige fellesråd,