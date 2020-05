Kristin sokneprest håper åsbygg og frostinger vil sende inn mange bilder som kan legges inn i visninga av 17.mai-gudstjenestene fra begge plassene. Foto: Janne Hopmo

Kristin prest ønsker seg bilder

Det blir gudstjeneste 17.mai, men ikke i kirkene.

17.mai vil gudstjeneste både fra Frosta og Åsen kirke bli vist på internett, så alle som sitter hjemme kan følge med på facebook eller på kommunens hjemmeside. For å få det til må gudstjenestene spilles inn på forhånd. Også beboerne på Frostatunet og Stokkbakken vil kunne følge gudstjenestene. Og vil ganske sikkert sette pris på å se bilder kjentfolk eller kjente steder.

I Frosta kirke skal Kor-Ækt og Klang delta, i Åsen er det Åsen Songlag som stiller opp. Helt uten folk i benkradene. Sokneprest Kristin Mørreaunet Bentzen har tenkt på hvordan det kan være mulig at innbyggerne deltar, selv om de ikke kan være tilstede i kirka.

Løsningen er at innbyggerne i Frosta og Åsen kan sende bilder av seg selv eller kjente, med eller uten flagg. Tanken er at bildene skal redigeres inn i opptakene. Det betyr at sendingene vil bestå av gudstjeneste uten folk, men at folk og steder vil dukke opp på skjermen gjennom hele sendingen.

– Men jeg er nødt til å ha bildene før den 12. mai hvis de skal bli med. Etter det er det for sent, da er opptaket gjort, presiserer Kristin prest. Praktisk info står i annonse.