Lise Jørstad, Hanne Askestad Myraune, Sigfrid Hagerup, Kristin Christiansen og Irene Røkke i Frostingen går spennende tider i møte som fersk partneravis i Amedia.

Frostingen inngår samarbeid med Amedia

Lokalavisa Frostingen inngår avtale med et av landets største mediekonsern, Amedia. - Denne avtalen vil gi Frostingen trygghet og mange utviklingsmuligheter, sier daglig leder Irene Røkke.

Samarbeidet innebærer at Frostingen skal kjøpe flere tjenester av Amedia som redaksjonelle systemer, salg/marked, abonnement/opplag og tekniske løsninger. Lokalavisa får også tilgang til konsernets innsikt, kunnskap og erfaring.

– Leserne våre forventer det samme av oss som de forventer av større aviser. Som liten og uavhengig lokalavis er vi nødt til å samarbeide om teknologi og metodikk for å innfri lesernes forventninger. Vi kommer fra et partnerskap med Polaris Media Sør, og et partnerskap er det vi ønsker oss videre, uttaler Røkke.

– At vi nå blir partner med Amedia, betyr ikke at vårt ultralokale ståsted forsvinner. Vi vil fortsatt være en selvstendig og lokalt eid avis for alle som har et hjerte som banker for Frosta og Åsen, sier redaktør Sigfrid Hagerup.

Blir en av 20 partneraviser

Avtalen om samarbeid med Amedia innebærer at Frostingen vil få samme tilknytning til Amedia som aviser med tilsvarende avtaler. Blant dem er Trønder-Avisa, iLevanger, iVerdal, Inderøyningen, Steinkjer-Avisa, Meråkerposten og Snåsningen. Når Frostingen nå blir en av Amedia-fellesskapet, får konsernet 20 partneraviser i tillegg til mer enn hundre egne avistitler over hele landet.

– For oss er det viktig at vi nå blir en del av et mediefellesskap som har gode og pålitelige systemer for avisdrift – og som hele tiden følger den digitale utviklingen. Slik at vi kan konsentrere oss om å gjøre det vi er gode på – lage lokalavis for Frosta og Åsen. Som leser vil du ennå ikke merke noe til det nye samarbeidet, men det vil skje ting til høsten, legger Irene Røkke til.

Amedias direktør for samarbeid og partnerskap, Pål Eskås, er fornøyd med å få Frostingen som partneravis.

– Vi er sikre på at dette blir et spennende og nyttig samarbeid i en region der vi allerede har flere partneraviser. Frostingen vil styrke vår samlede posisjon i Trøndelag. Vårt bidrag i samarbeidet er først og fremst systemer, metodikk og erfaring i samspill med de dyktige medarbeiderne i avisa, sier Eskås.

Ser fram til samarbeidet

Frostingen har et opplag på nesten 2.100. I tillegg til en løpende oppdatert nettavis kommer den ut på papir en gang i uka.

Lokalavisa for Frosta og Åsen ser fram til å samarbeide med landets største utgiver av lokale medier, og ikke minst ta del i erfaringsutvekslingen med kolleger i samme bransje.

– Som liten lokalavis har vi til tider følt oss litt alene, og nå har vi fått en partner å lene oss på innen kompetanseutvikling og teknologiske løsninger. Vi har trua på at dette samarbeidet vil gjøre oss enda bedre i stand til å gi leserne våre ei levende lokalavis, forteller Sigfrid Hagerup.

– I Amedia har vi bred erfaring med utvikling av og samarbeid med tilsvarende aviser, både de vi eier og avisene vi har strategiske samarbeidsavtaler med. Nå gleder vi oss til å komme i gang med det konkrete arbeidet sammen med Frostingen. Dette blir et partnerskap som kommer til å få positiv betydning både for avisa og Amedia som fellesskap, sier Pål Eskås.