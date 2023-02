Påskekyllingen har inntatt Tines melkekartonger ekstra tidlig i år. - Nordmenn flest er nok ikke like klare for påsketur, påskekos og påskekrim riktig enda, innrømmer Ingrid Wilberg Arnesen, kommunikasjonsdirektør i Tine. Foto: Tine

Derfor dukker påske-melka opp i butikken allerede nå

Både i Trøndelag, på Østlandet og Vestlandet vil mange finne Tine-melk på påskekartong allerede nå. – Litt tidligere enn planlagt, innrømmer Tine.

Jula er så vidt over – og nå er det påske. I hvert fall for Tine. De neste ukene vil nemlig melk i påskedrakt rulles ut til butikker over det ganske land – tidligere enn noen gang.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at påskekrimmen i fjor var vanskelig å løse, så i år gir vi folk litt ekstra tid. I hvert fall på Østlandet, i Trøndelag og på Vestlandet, smiler kommunikasjonsdirektør i Tine, Ingrid Wilberg Arnesen.

Tines påskekrim har prydet melkekartongene hver eneste påske siden 1997. Men i år kan nok timingen på påskeemballasjen vekke noen reaksjoner.

– Ja, vi er veldig tidlig ute i år. Litt tidligere enn planlagt. Så det er bare å erkjenne at Tines påskekylling med fordel kunne vært tro mot fjellvettregel nummer ni og spart litt på kreftene, for å sikre at hun har med seg hele turfølget. Nordmenn flest er nok ikke like klare for påsketur, påskekos og påskekrim riktig enda, innrømmer Wilberg Arnesen og fortsetter:

– Vi har rett og slett gått tomme for vinteremballasje ved enkelte meierier. Derfor måtte vi bruke det vi hadde for hånden, og det var påskekartong med kylling og krim og full pakke.

Og selv om Tine er ekstra tidlig ute med årets påskekrim, må mesterdetektiver som finner ut løsningen raskt smøre seg med litt tålmodighet for å sende inn svaret på tine.no.

– I år kommer kartongen ut før påskesidene er helt på plass, så de som løser påskekrimmen veldig raskt må smøre seg med litt tålmodighet før systemet for å melde inn svaret er oppe og går, avslutter Wilberg Arnesen.