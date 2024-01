Ble bombardert av spørsmål - igjen

Elevene på 2. trinn inviterte «sjefen på Frosta» til å se reklamefilmer de har laget for bygda. Så populær var gjesten, at barna knapt ville la ham gå tilbake på jobben i kommunehuset. Her er kommunedirektør Endre Skjervø omringet av Mila Zeber, Edvin Wollan og Mikkel Dagsvik (med ryggen til).