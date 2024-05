Denne blide gjengen fra 6. trinn kvalifisere seg til fylkesfinalen i Tine-stafetten, som går av stabelen i Steinkjer 22. mai. Foran fra venstre; Ida Opheim Buberg, Thea Berg Welve, Mille Bollerud og Andrea Olsen. Bak: Håkon Stokkan, Lukas Hammeren, Marcus Lillenes og Sebastian Hilstad Hokling.

Løp seg til finalen, men mangler skyss: - Vi får utfordre de foresatte

Et lag på 6. trinn ved Åsen barne- og ungdomsskole kvalifiserte seg til Fylkesfinale i Tine-stafetten. Nå kan økonomi sette en stopper for deltakelsen.

Åsen barne- og ungdomsskole stilte med fire lag på Tine-stafetten 7. mai på Moan i Levanger. Tine-stafetten er et samarbeid mellom Tine og Norges Friidrettsforbund der barn og unge fra 6. til 9. klasse kan løpe stafett.

– Fantastisk dag på Moan hvor 6. klassingene kjempet mot 27 andre lag fra Verdal og Levanger kommune, skriver Lovise Røbergvik, lærer Åsen barne- og ungdomsskole til Frostingen.

To lag fra 6. klasse og to lag fra 7. klasse stilte til start på Moan. Et lag fra 6. klasse løp ekstra raskt, og kvalifiserte seg til fylkesfinale i Steinkjer 22. mai.

– Elevene var flinke til å heie på hverandre og vi fikk bygget en skikkelig lagfølelse, også på tvers av klassene, skriver Røbergvik. Og legger til:

– Hørt på sidelinja; «angra på at jeg ikke meldte meg til å løpe. Det ser artig ut!» og «jeg var kvalm og uvel før start, men skikkelig gøy når jeg begynte å løpe».

Hvert lag skal ha fire jenter og fire gutter og to reserver, en av hvert kjønn. De løper 200 meter hver (halv runde på bane). Her er det andre laget fra 6. tinn, første rekke fra venstre; Malin Brænne, Eline Fanum, Aurora Fossmo og Karen Christiansen. Bak: Vidar Vedul Tronstad, Magnus Revhaug, Thomas Skjesol og Oliver Vallance.

Påfyll for barn og voksne

Gjengen på 6. trinn, som kvalifiserte seg til fylkesfinalen, kan nå få en gratis friidrettsdag på Guldbergaunet stadion i Steinkjer. Der vil de få innføring i forskjellige friidrettsøvelser som løp med sprintstart, kasteøvelser og hopp.

Øvelsene blir under veiledning av kvalifiserte trenere fra Landslinjen i friidrett ved Steinkjer videregående skole, der friidrett lenge har vært en av satsingsidrettene.

Dagen på Guldbergaunet avsluttes med Fylkesfinale i Tine-stafetten.

Løperne på 6. trinn får ha med seg «heiagjengen» fra sin klasse som også vil få være med på friidrettsaktivitetene i forkant av fylkesfinalen.

Lærerne fra Åsen barne- og ungdomsskole vil også få påfyll i Steinkjer, der de sammen med de andre respektive skolene vil få et repetisjonskurs i ”friidrett for barn” og innføring i friidrettsøvelser tilpasset kroppsøvingsfaget ved at de følger trenere gjennom dagen.

Haster med påmelding

Både voksne og barn på 6. trinn er klare for en tur til Steinkjer, men nå haster det for trinnet å få på plass en buss til 22. mai. Lagene som er kvalifiserte og ønsker å delta i fylkesfinalen, må være påmeldt innen 16. mai.

– Elevene vet at det er ei utfordring med økonomi, og vi skal jobbe intenst den kommende uka med å finne en måte å få fraktet klassen til Steinkjer, skriver Røbergvik. Og legger til:

– Vi får utfordre de foresatte til enten å skaffe sjåfører, sponsorer eller opprette en spleis til inntekt for buss.

I nabobygda Frosta har økonomi også vært en utfordring. For andre år på rad valgte skolen bort deltakelse i Tine-stafetten med begrunnelse i økonomi. Dette skapte reaksjoner blant enkelte, og ble tatt opp i siste kommunestyremøte.