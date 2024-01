250 Frostinger var sporløst forsvunnet torsdag. Nå er 120 av dem lokalisert og kan hentes i Åsen sentrum.

Aviser lokalisert: - Kan hentes i «rødkassen»

Etter at Posten var ferdig med rutene sine fredag dukket 60 nye aviser opp.

Frostingen meldte torsdag at avisene som skulle leveres i Åsen var forsvunnet. Vi fikk lokalisert 60 av dem, og Posten sørget for utlevering i Åsenfjord og deler av Åsen fredag formiddag. Etter at Posten var ferdig med rutene sine fredag, dukket 60 nye aviser opp.

– De som ikke har fått Frostingen i postkassen sin i dag, kan hente den i «rødkassen» ved Postens distribusjonskontor, i samme bygg som Mekonomen i Åsen etter klokka 15.00 fredag. I tillegg har vi noen printede eksemplarer som kan hentes på Extra Åsen. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter i Åsen, sier daglig leder i Frostingen, Irene Røkke.