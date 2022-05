Politiet i Trøndelag med gledelig nyhet. Foto: illustrasjonsbilde

Avbryter etterforskning av mistenkelig dødsfall

«Død person» viste seg å være noe ganske annet.

Mandag ettermiddag sendte politiet i Trøndelag ut pressemelding om at det pågikk etterforskning av et mistenkelig dødsfall, etter at en person skal ha vært funnet død ved en parkeringslomme ved E6 på Ulsberg.

I 18-tiden fulgte det en oppdatert melding fra politiet.

– Etter å ha sperret av området og innhentet kriminalteknisk bistand, viser det seg at det likevel ikke var en død person som ble funnet. Funnet består av en innpakket, naturtro dukke, opplyser politiet i den nye meldingen. Dermed er etterforskningen avbrutt.

- Omstendighetene og meldingene fra stedet ga grunn til å tro at dette var et mistenkelig dødsfall og vi startet derfor innledende etterforskning. At det viser seg å likevel ikke være funn av en død person, er en god nyhet, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt.