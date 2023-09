I Barnas valgomat kan du finne ut hvilket parti du er mest enig med ut fra 17 påstander.

Valgomat: Er du mest enig med din lokale Erna, Trygve eller Jonas?

Eller noen helt andre? Her er Barnas valgomat.

Mange av oss vingler i forkant av høstens valg. I Barnas valgomat kan du finne ut hvilket parti du er mest enig med. Og den kan fint brukes av voksne også.

I valgomaten får du svare om du er enig eller uenig i 17 påstander i saker som angår barn og unge.

- Vi har også valgt noen saker som mange diskuterer i årets valgkamp. Og så er det viktig at spørsmålene viser forskjeller mellom partiene, altså at ikke alle partiene har samme svar. Hadde vi valgt noen andre temaer, kan det hende du hadde fått et annet svar. Politikerne diskuterer mange flere spørsmål enn dem vi har tatt med i vår valgomat, skriver Redd Barna om valgomaten som er utviklet i samarbeid med NTB og Altinget.

11. september er valgdagen, og siste frist for å gi sin stemme i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Vil du få det unna før den tid, er forhåndsstemminga godt i gang både på Frosta og i Levanger. Godt valg!