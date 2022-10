Kommunedirektøren i Levanger foreslår å utsette den planlagte skoleutbygginga i Åsen til 2026, med ferdigstillelse i 2027. Foto: Frostingen AS

Åpent brev til politikerne i Levanger kommune!

6. klasse ved Åsen barne- og ungdomsskole har skrevet et åpent brev til politikerne i Levanger kommune der de ber om en oppgradering av skolen og skoleområdet.

Sats på oss!

Her på Åsen må vi ha ny skole. Nå er det forslag på å utsette byggingen igjen. Alle andre skolene er ganske nye. Nå er det vår tur!

Skolen vår har et dårlig lekeområde. Skolen har veldig dårlige leker og lekeplasser. Lekeplassene er ødelagt og de har mange skader, noen av dissene har blitt ødelagt. Så det meste på uteområdet er ødelagt. Alle klatrestativ er råtten og ødelagt. Humpe-disser er borte. Den ene dukkestua vi har er ødelagt. Vi mangler også et uteskur som vi kan stå under når det regner og blåser. Heldigvis får vi bruke kunstgressbanen av IL Aasguten.

Det er lite plass i garderoben til mellomtrinnet. Den er på 32,4 kvadratmeter til 75 elever. Noen mister tingene sine i alt rotet. Og mange kan bli irritert på hverandre fordi vi dulter borti andre. Du kan fort miste ting og tang overalt. Garderoben er for liten. Det er enkelt å miste ting der. Det er vanskelig å komme fram til plassen sin. Man må vente ute om morgenen før en voksen roper opp en klasse.

Sånne ting som pulter og stoler er ødelagt eller utslitt. Pulten på et grupperom har en fot som har ramlet av 10-15 ganger. Flere krakker og stoler har enten et knekket brett eller mangler en fot. Det nyeste på klasserommet er en smarttavle.

Det er for lite grupperom. Når vi skal dele opp klassen i matte/norsk eller engelsk, må vi sjekke om et grupperom er ledig. Vi må booke et grupperom for at det skal være ledig. Det er bare ett grupperom som er stort nok for en halv klasse. Grupperommene er kjempedårlige, og de har hull i veggene. Og lærerrommet er alt for tett og lærerne jobber nesten oppå hverandre. Det er ikke bra for lærerne at de blir veldig utslitt.

Vi trenger ny ventilasjon. Ark og sider i bøker blar seg om av seg selv fordi ventilasjonen blåser rett ned. På klasserommet er det for kraftig vind, så de som sitter i nærheten av den opplever at arkene flyr av gårde og sidene på boka blar av seg selv. Det blir også kaldt i klasserommet.

Det gir mening hvorfor det står et skjelett på kunst- og håndverksrommet. Det er fordi vi ikke har et naturfagrom, fordi vi har ikke nok plass til det heller. Hvis vi for eksempel skal på naturfagrommet, så er det ikke sikkert vi kan det for det er k & h rom også, så det blir mer brukt som kunst- og håndverksrom enn til naturfag. Så vi har egentlig ikke noe naturfagrom. Og det brukes ikke mye til forskning som det egentlig skal. Det går ikke en gang at en hel klasse kan sitte der!

Skolekjøkkenet er veldig dårlig fordi det er hull i skuffer og andre ting. Det er ikke plass for mer enn 16 elever. Vi trenger nye skap fordi det er gammelt. Det blir iskaldt på vinteren fordi veggene er så dårlig. Vi trenger nytt skolekjøkken. Småkryp kravler inn i skolen. På skolekjøkkenet kan små kryp legge egg i hylla og bestikk. På mat og helse var det en gang en edderkopp som hoppet ut av skapet og landet på læreren. Det er flere ganger observert maur på skolekjøkkenet. På skolekjøkkenet skal man lære å lage mat, ikke lære om dyr og småkryp!

Så har vi for lite musikkrom. For det er trangt på tribunen. Og det er ikke orden i instrumentene og på musikkrommet. Man kan ikke la instrumentene være for det er mye rot.

Så kjære politikere i Levanger kommune. Sats på oss!

Hilsen 6. klasse ved Åsen barne- og ungdomsskole.