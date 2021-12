Snø og musikk er to viktige ingredienser i folks julefavoritter. Foto: Presse/Sonos

Vil du komme i julestemning? Ikke se «Die Hard»

«Die Hard» topper nemlig listen over julefilmer nordmenn liker minst, viser fersk undersøkelse. Her får du tips til hvilke filmer som vekker julefølelsen.

I undersøkelsen, som ble utført av Respons Analyse på vegne av høyttalerselskapet Sonos, ble det undersøkt hva slags forhold nordmenn har til julefilmer.

Og selv om «Die Hard» var julefavoritten til Norges forrige statsminister, Erna Solberg, ender actionfilmen på jumboplass når det gjelder julefilmer.

Verken kvinner eller menn mener filmen hører julen til. I motsatt ende troner juleklassikerne «Love Actually» og «Tre nøtter til Askepott».

– 80 prosent ser faktisk den samme julefilmen hvert år, så det ligger mange tradisjoner i dette for nordmenn, sier Sabrina Krim, nordisk PR-sjef i Sonos, og legger til:

– Ikke overraskende venter to av tre helt til desember med å se den første julefilmen. Det som kanskje er mer overraskende er at hver femte nordmann faktisk ikke ser på julefilmer i det hele tatt. Noen starter også allerede i oktober.

Askepott på toppen og i bunnen

Blant mennene i undersøkelsen er «Hjemme Alene»-filmene en soleklar vinner, etterfulgt av «Love Actually», «Tre nøtter til Askepott» og «Donald Duck og vennene hans». Hos kvinnene er topplisten snudd litt på. Der finner vi «Tre nøtter til Askepott» på toppen, etterfulgt av «Love Actually» og deretter «Hjemme alene»-filmene.

– Det fascinerende er at den tradisjonsrike julefilmen «Tre nøtter til Askepott» ikke bare er i topplisten hos begge kjønn, men også blant de som er minst likt hos begge kjønn. Nordmenn har med andre ord et litt ambivalent forhold til denne filmen, sier nordisk PR-sjef i Sonos.

Etter «Die Hard» på listen over de minst likte filmene kommer «Hjelp, det er juleferie», «En muppet julefortelling», «Grinchen» og altså «Tre nøtter til Askepott».

Snø og musikk er viktigere enn julenissen

I undersøkelsen oppgir fire av fem at de ser minst én julefilm hvert år, og tre av fem mener det er essensielt at julefilmen har både snø og musikk. Nordmenn synes det nemlig er like viktig med snø som med musikk når det kommer til hva i filmen som gjør den til en julefilm.

– Når vi ser at så mange er opptatt av musikken i en julefilm, er det ikke rart at to av fem bryr seg om lydkvaliteten når de ser på film. Musikk trekkes også frem som viktig for at en julefilm skal bli en klassiker. At musikk er viktig i mange ulike situasjoner i livet vårt er noe vi har sett går igjen i Sonos Brilliant Sound studie, forteller Krim.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun er imidlertid overrasket at julenissen kommer langt nede på listen over hva i en film som gir julestemning. For mens 60 prosent mener snø og musikk er viktig for å skape julestemning, mener kun hver fjerde nordmann det samme om julenissen.

Topp fem favoritt-julefilmer: 1.Tre nøtter til Askepott (1973) 2.Love Actually (2003) 3.Hjemme Alene-filmene 4.Grevinnen og Hovmesteren (1963) 5.Donald Duck og vennene hans (1958)