På badeplassen ved Tinbuen er det en fin brygge der man kan sitte mens man tørker, spise lunsj og spille kort for eksempel. Foto: May-Jorunn Barlien

Badeplasser i Åsen

Det finnes bare en offentlig badeplass i Åsen, og det er Tinbuen i Åsenfjord. Dit kommer du hvis du kjører mot Solhaug (tidligere leirskole) og følger veien helt til enden.

Åsbyggen sykler gjerne dit, men vil du heller kjøre, finner du en stor parkeringsplass ved enden markert med P-skilt. Derfra går en ca. 400 meter lang gruslagt sti med fine markblomster som en hyggelig hekk.

I området ved Tinbuen vokser det mange fine markblomster. Foto: May-Jorunn Barlien

Området har mange benker, en bålplass og en brygge man kan hoppe fra. Det er en badeplass som kanskje passer best for de svømmedyktige, da vannet er relativt dypt.

Flere badeplasser

Det finnes også noen badeplasser som Levanger kommune samarbeider med grunneier om holde tilgjengelige.

Litløya har mye sol på formiddagen og mister sola mellom klokka 17 og 18 på ettermiddagen. Foto: May-Jorunn Barlien

Litløya i Leangen

For å komme dit kan man kjøre til Leangen mot Frostaporten (tunnel). Et skilt på venstre side viser hvor man kan kjøre av. Det er en liten parkering i enden og derfra går det en sti ned til en liten gressbanke.

I området er det mye markjordbær og andre planter. Det er langgrunt på fjæra og fint å bade både for barn og voksne. Vær oppmerksom på at stranda grenser mot privat område og vis hensyn når du ferdes i området. Det er ikke lov å sette opp telt i området.

«Finn et strå å træ dem på» - Kanskje er du heldig og finner et modent jordbær. Foto: May-Jorunn Barlien

Hammervatnet i Åsen

For å komme dit svinger man av fra E6 ved den første avkjørselen til høyre etter Åsen sentrum når man kommer nordfra / den første til venstre etter Esso når man kommer sørfra. Helt i enden av vegen finner du en liten parkeringsplass.

Dette området er populært hos barnefamilier, kajakkpadlere og ungdommer. Her settes det ut et stupetårn om sommeren og det kom nylig opp fine benker som allmennheten får låne. Her er det ildsjeler som står på for at området skal være hyggelig, så vis hensyn og forlat det slik det var da du kom.

Her er det fint å bade for alle aldre. Det er også et kommunalt toalett her, som man kan benytte. Foto: Sigfrid Hagerup

Ukjente badeplasser

Spør du bygdefolket, har de nok noen bortgjemte favoritter der de liker å bade, både i ferskvann og saltvann.