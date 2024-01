Denne feilmeldingen dukker opp om man prøver å logge seg inn på Vipps onsdag formiddag.

Nå er Vipps oppe og går igjen

Vipps har hatt problemer siden klokka 22 tirsdag kveld.

Feilen ble rettet i natt, men tidlig onsdag morgen var problemene tilbake.

– Dessverre er det skikkelig rusk i maskineriet i dag. Vi er et stort team som jobber på spreng for å finne og fikse feilen, sammen med våre leverandører. Vi vet dessverre ikke hvor raskt vi kan være oppe å gå igjen. Beklager så mye igjen til alle som har en knotete betalingsmorgen, skriver Vipps på sine Facebook-sider.

Klokka 12.13 meldte Vipps at de er oppe og går igjen.

- Nå kan alle vippse som vanlig. Dette var en kompleks feil som var vanskelig å finne, til tross for at vi var mange på saken. Vi vil følge opp denne hendelsen internt for å lære og bli helt sikre på at alt nå er i den skjønneste orden. Beklager igjen for en knotete betalingsdag!