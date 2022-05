Niendeklassingene Helene Ferstad Furan og Ingrid Hegge (t.h.) holdt årets 17. mai-tale i Åsen. Her sammen med et av medlemmene i 17. mai-komiteen, Tron Vedul Tronstad. Foto: Synne Wekre Kvistad

– Vi ønsker at Åsen skal være ei bygd for alle, der alle blir inkludert og akseptert

Niendeklassingene Helene Ferstad Furan og Ingrid Hegge tok oppdraget med å holde årets 17. mai-tale i Åsen på strak arm. Her kan du lese talen i sin helhet.

«Gratulerer med dagen, til alle sammen.

17. mai er en folkefest. Nordmenn fant sin helt egen måte å feire grunnlovsdagen på, med barnetog og folkedrakter. Det er ikke bare flagget vi feirer. Vi feirer også som en takk til de 112 mennene som samlet seg på Eidsvoll 17. mai 1814, som sammen skapte grunnloven vår på idealer som frihet, likhet, brorskap, og sist, men ikke minst, på kjærligheten til sitt fedreland.

Kjære barn og voksne,

17. mai er først og fremst en dag for å tenke på, hedre og hylle vårt fedreland for det det er verdt. Vi skal huske på at i dag er dagen vi feirer vårt demokrati, vår frihet og vår selvstendighet. Dette er ting som dagens generasjoner som oftest ser på som en selvfølge.

I år er et spesielt år, da vi endelig kan samles igjen etter to år. Nå kan vi klemme vennene våre, gå i tog og leke i skolegården. Denne måten å feire 17. mai på har vært en tradisjon i Åsen så lenge vi kan huske. Og dermed enda en grunn til å feire i år at vi har stått sammen i denne corona-krisen. Og en påminnelse om at vi er heldige og bor i et så godt land som Norge som tar folkets helse på alvor.

Åsen er ei lita bygd hvor alle kjenner hverandre. Her har vi et spesielt samhold, alle hilser på alle, uansett om man kjører bil, er på fjelltur eller bare er en tur på butikken. Vi ønsker at Åsen skal være ei bygd for alle, der alle blir inkludert og akseptert, uansett legning, hudfarge eller religion. Åsen er kanskje ikke den største bygda, men vi tror man må lete lenge for å finne ei som er like fin.

Vi er heldige som har med oss et så fint korps som spiller for oss i dag. Og så må vi få takke 17. mai-komiteen som har arrangert dagen i dag. Og takk til alle dere som har kommet. Det er veldig hyggelig å se alle møtes i finstasen. Og takk til alle ungene; kos dere masse med is og pølser – kanskje dere slår rekorden fra i fjor.

Nok en gang; gratulerer med dagen til alle sammen.»