– Vi må forberede Frosta på at det kommer til å bli en invasjon av pilegrimer

Øystein og Nina Sundnes og to små var blant dem som tok turen til Frosta for å gå pilegrimsleden fra Tinghaugen til Tautra. - Vi gikk den indre leden i 2021 da vi skulle gifte oss, og måtte benytte anledningen nå. Dette er et fantastisk flott område, forteller paret som er bosatt i Steinkjer.