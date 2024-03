Våronna er i gang på Frosta, og som tidligere år er det på Neset det hele startet

Tirsdag 26. mars sådde Johan Arnt Hernes de aller første sukkerertene. Dagen etter var han tilbake i åkeren for å legge over et beskyttende lag med plast. Han lager en grop med frøene i bunn, så det blir som et lite drivhus på åkeren. - Der plasten ligger rett på jorda, blir det kaldt, så derfor lager vi en grop - og legger frøene en fem centimeter under jorda, sier han.