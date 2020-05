Ekteparet Hemb har hytte på Frosta og fikk i starten av koronatiden gjentatte telefoner, flere ganger i døgnet, mens de var på ferie i Dubai. Foto: May-Jorunn Barlien

Utsatt for mange korona-telefoner

Frostingen ble kontaktet av to som har hytte på Frosta, Inger Lise Utler Hemb og Tor Arnulf Hemb. De forteller at de i begynnelsen av denne koronatiden ble oppringt mange ganger av en «koronatelefon» fra Frosta kommune. Når de tok telefonen, hørte de en lang automatisk beskjed om å bekrefte innholdet etter meldingen. Dette gjentok seg flere ganger daglig mens de var på ferie i Dubai. Noe som naturlig nok førte til ekstra telefonutgifter.

Etter at Frostingen har googlet noen av telefonnumrene som hadde ringt det ferierende paret, finner vi ut at et av dem tilhører Frosta kommune. På 1881.no kommer også Frosta Vassverk opp, og vedkommende vi treffer der forteller at det stemmer at kommunen de første dagene sendte ut både talevarsel og smsvarsel. De sluttet med talevarsel etter kort tid, da de syntes sms fungerte bedre. Han forteller også at det ble sendt varsel til alle som har bostedsadresse på Frosta, er hytteeier eller innehar samfunnsnyttige verv. Slik Frostingen forstår systemet, vil man få ekstra mange telefonoppringinger dersom man i tillegg har fasttelefon. Man kan reservere seg på www.difi.no, men da vil man ikke få offentlige meldinger som kan være viktige.

Frostingen har snakket med kommunen, og får bekreftet at det ble sendt ut talebeskjeder, men kun tidlig i koronatida. Det er mulig ekteparet ikke har fulgt instruksjonene i beskjeden, siden de fikk så mange, mener vedkommende vi har på tråden. Når Frostingen nevner at ekteparet fikk ekstra belastning på telefonregningen som følge av alle telefonene, er svaret at de bør ta direkte kontakt med kommunen.

Ekteparet hevder de gjorde alt riktig, kan det ha vært en feil på systemet? Dette er det umulig for den ansatte i Frosta kommune å svare på. Frostingen får navnet på leverandøren av tjenesten: Powel Varsling.

Vi har snakket med Vidar Sæter hos Powel Varsling, og han forteller at de ikke har hørt om noen feil, men lover å undersøke saken nærmere.