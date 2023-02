- Vi krever en nullvisjon for trafikkdrepte, skriver Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag i sin årsmøteuttale. Foto: Colourbox

Ungdom i trafikken - et trygt valg!

I 2022 døde 118 personer på norske veier, 11 av dem i Nord-Trøndelag ifølge ferske tall fra Trygg Trafikk. Året før (2021) var tallet 80 personer på landsbasis, og 8 i Nord-Trøndelag. Det er en markant økning og dette er noe vi sammen med samfunnet ønsker å bidra til å redusere. Våre tanker går først og fremst til de etterlatte. Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag er bekymret over det høye antallet omkomne på norske veier og ønsker et enda større fokus på trafikksikkerhet.

Hvert år samles om lag 2000 ungdommer fra hele Norge en ukes tid i sommerferien på Landsstevnet som arrangeres på forskjellige steder i Norge. Det betyr at også 2000 ungdommer skal ut i trafikken, og ferdes trygt mellom ulike kanter av landet. Norges Bygdeungdomslag har i lengre tid hatt samarbeid med Gjensidige for å øke kvaliteten og kunnskapen blant ungdommen i trafikken. Blant annet gjennomfører vi en trafikktevling under Landsstevnet årlig. Om lag 100 ungdommer konkurrerer i teoretiske og praktiske øvelser med både bil og moped. Denne tevlingen består av førstehjelp, teorikunnskap, samt teknisk kontroll av lys, bremser og bilbelter i tillegg til presisjonskjøring innenfor faste rammer. Samarbeidet har gjort at våre medlemmer har kunnet søke om penger til «tiltak som øker trafikksikkerheten». Eksempler på tiltak har vært leie av en NAF øvingsbane med eller uten instruktør, reflekser til medlemmer, quiz med trafikkrelaterte spørsmål og førstehjelpskurs med profesjonell instruktør. Gjensidige er en samarbeidspartner som hjelper oss med å bidra til at vi kan forebygge trafikkulykker og øke kunnskapen om trafikksikkerhet til våre medlemmer.

Hver høst har vi i Norges Bygdeungdomslag ei uke der vi aksjonerer. I fjor var temaet: ingen ungdom å miste, trafikksikkerhet i distriktene. Her ble det arrangert variert aktivitet og Stjørdal Bygdeungdomslag arrangerte bilrebus. De hadde trafikksikkerhet som hovedtema med forskjellige oppgaver rundt trafikksikkerhet, og alle som deltok fikk refleks. Aksjonsnatta ble gjennomført natt til 1. november. Her skulle alle lokallag i hele Norge sette ekstra fokus på farlige veistrekninger i distriktene. Dette i sammenheng med at Norges Bygdeungdomslag krever at regjeringa prioriterer veiutbygging og- bedring i distriktene fremfor store motorveiutbygginger som krever uforholdsmessige mye matjord.

Som nevnt innledningsvis var det 11 trafikkdrepte i Nord-Trøndelag i 2022. Ungdom fra bygda kjører langt, og mye. Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag krever en nullvisjon for trafikkdrepte og vi mener at vi bidrar sterkt til å holde antallet nede gjennom vår satsing på ungdom og trafikksikkerhet. Vi håper at flere blir med på dugnaden, vi har ikke råd til å miste flere – ungdom eller ikke.

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag 2023