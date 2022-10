TV 2 og Altibox er enige om ny avtale. Foto: Altibox

TV 2 og Altibox med ny, langsiktig avtale

Etter sju måneder med svarte TV 2-skjermer er TV 2 og Altibox endelig enige.

Vi er glade for at vi har greid å komme frem til en langsiktig avtale som både ivaretar valgfriheten og sikrer at de som savner TV 2 får innholdet tilbake. TV 2s kanaler vil være tilbake igjen allerede 28. oktober, skriver Altibox på sine nettsider.

Kampen for valgfrihet

Altibox-partnerskapet har ca. 550 000 tv-kunder. Vi skal ikke påstå at det er like mange ulike behov og ønsker – men AT det er stor variasjon i hva dere ønsker i tv-ruta, er det ingen tvil om. Mange av dere har nytt godt av ekstrapoengene dere har fått fra oss denne perioden, og kunne kanskje ønske at unntakstilstanden fortsatte. Andre, og de er det også mange av, har savna TV 2, og er letta og glade over at skjermene endelig våkner til liv.

I dette landskapet av ulike ønsker har vi kjempa for valgfriheten til alle med Altibox TV. Derfor er vi svært fornøyde med avtalen som nå er signert. Den sikrer hovedkanalene til alle, slik som før avtalebruddet, og valgfrihet på alt annet.

Valgfritt innhold

TV 2 Play Basis vil altså bli tilgjengelig for de fleste på et senere tidspunkt, og alle vil få den første måneden kostnadsfritt. Deretter vil strømmetjenesten ‘koste’ en gitt poengsum, og det er da opp til hver enkelt å beholde den eller velge den bort. Når dette skjer, må vi komme tilbake til – teknikerne har en jobb å gjøre før du og jeg kan nyte godt av resultatet.

TV 2 Livsstil og TV 2 Sport 1 og 2 vil også legges inn i de fleste abonnementene, men du kan velge selv om du vil beholde dem eller velge dem bort.

Hjertelig takk!

Kundesenteret vårt har ikke mer informasjon enn det som står på denne siden, så dere får prøve å smøre dere med enda en dose tålmodighet, så hører dere fra oss så fort vi har mer å dele!

I mellomtiden kan dere fortsette å utforske kanal- og strømmeutvalget med de 50 ekstrapoengene, som dere får beholde ut året.

De som har valgt kronerabatt, vil få beholde denne ut november.

Sju måneder uten TV 2-innhold på Altibox-skjermene er lenge, og vi er både takknemlige for og imponert over tålmodigheten deres!