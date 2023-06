Nødetatene rykket ut til E6 i Vuddudalen etter melding om alvorlig trafikkulykke mandag formiddag. En mann ble fraktet til St. Olavs hospital i luftambulanse. Foto: Per Birger Mossing

E6 åpnet i ett felt etter alvorlig ulykke

Hardt skadd mann fløyet til St. Olavs etter ulykken.

Klokka 11.47 mandag meldte politiet i Trøndelag om en trafikkulykke på E6 i Vuddudalen.

Ulykken betegnes som en møteulykke, og et vogntog og to personbiler er involvert.

– Samtlige nødetater er på stedet, og E6 er stengt. Det er snakk om en alvorlig personskade, en person sitter fastklemt, og to personer er lettere skadet. Luftambulanse er på vei til stedet, om den ikke allerede har landet, sier operasjonsleder Håvard Høyem til Frostingen klokka 12.20.

Ulykken har skjedd like ved Kortmans Lysfabrikk, og Høyem forteller at de vil prøve å åpne ett felt på E6 så snart de skadde personene er fraktet til sykehus.

Et vitne på stedet forteller at to ambulanser har kjørt til Levanger sykehus, og luftambulansen har kjørt i retning St. Olavs hospital i Trondheim.

Til Adressa.no opplyser operasjonsleder Håvard Høyem at det er snakk om en møteulykke mellom et vogntog og en personbil, mens en tredje bil kjørte inn i ulykken.

– Føreren av personbilen satt fastklemt en god stund. Den andre personbilen var ikke direkte involvert, men kjørte seg oppi ulykken og ble trolig involvert fordi man ikke rakk å bremse, sier Høyem til Adressa.no. De to lettere skadde personene satt i denne bilen.

Like etter klokka 13 åpnet E6 i ett felt forbi ulykkesstedet. Det skal være lange køer som følge av ulykken.

– Trafikken dirigeres, skriver politiet på Twitter.

Klokka 13.55 er det fortsatt kø gjennom Åsen sentrum.

