Søstrene Mollan: Elin Mollan Dale t.v. og Trine Mollan er hjemme hos mor og far på Tautra. Foto: Janne Hopmo

Tilbake på Frosta

Frostingen har spurt et knippe deltids- og/eller utflytta frostinger hvordan det var å være tilbake på Frosta i helga.

Hyttenaboer

På Frostastien, ved Frosta Brygge mellom Småtta og Viktil, treffer jeg et par kjente fjes. Ordfører Ivar Vigdenes og frue på tur sammen med næringslivsaktør og politiker Rolf Jarle Brøske og frue. Begge parene kjøpte hytte i Sandberga i 2012 og mener Frosta er beste hyttekommunen i Midt-Norge. De forteller at de er flittige brukere av Frostastien.

Ordføreren har ikke rukket å ta etter-korona-hårklippen og har lite lyst til å posere for fotografen.

Men der kommer det en hyttenabo som de mener er midt i blinken. Deltids i dag, men utflytta frosting. Lars Ove Skogseth kan ikke si nei til lokalavisa.

Brøske syntes det ble kjedelig med bypåske når de hadde gledet oss til å komme på hytta, og Skogseth beskriver påska uten Frosta og hytta som stusselig. Men begge har respektert påbudene fra kommune og regjering og er imponert over ledelsen i Frosta kommune, og over god informasjon til heldtids og deltids. Mens forbudet gjaldt har Brøske tatt én dagstur til hytta, Skogseth ikke i det hele tatt.

Skogseth og Brøske: Lars Ove Skogseth t.v. og Rolf Jarle Brøske er hyttenaboer i Sandberga. Foto: Janne Hopmo

Hjemme hos mor og far

Elin Mollan Dale og Trine Mollan er hjemme på besøk hos mor og far på Tautra. De kan fortelle at Elin, som hadde planer om å delta i Oslo-maraton, har sprunget fra Tautra. Trine kjørte til Fånestangen, parkerte der og sprang henne i møte. Da Frostingen traff dem, var de på veg til bilen og Fånestangen etter å ha møttes i Breivika.

Søstrene er ikke redde for å stille seg tett sammen. Etter at koronaen endret hverdagen til alle, har Elin jobbet nærmest døgnet rundt, som rådgiver for CEO (administrerende direktør) og som direksjonssekretær i DNB, mens Trine som er permittert fra sin stilling for toppserielaget Lyn, har fungert som lærer for tanteungene sine. Noe som har vært helt gull for henne, forteller mamma Elin.

Dette ble årets påske

I Hauganfjæra camping var det full fart. Sjefen, Torleif Kristian Haugan, forteller at det har gått i ett siden torsdag. Han har tatt hygieniske grep, som å installere dispensere ved inngangsdøra til servicebyggene, men han har oppfordret alle gjestene om å bruke do og dusj i vognene.

Det har vært stor pågang til døgnutleie, i tillegg til at mange «beboere» har inntatt spikerteltene sine.

- Denne helga ble årets påske, altså startskuddet for sesongen, sier han før han haster videre.

Første besøk campingen: Ranveig Rotmo har benyttet årets første besøk i Hauganfjæra til å slå plena. Foto: Janne Hopmo

Ranveig Rotmo fra Verdal er nettopp ferdig med å klippe plena foran sitt feriested. Hun valgte i sin tid Hauganfjæra både fordi hun synes det er fint der og fordi området byr på fine turmuligheter.

Rotmo er utdannet sykepleier og mener bestemmelsene om å stenge Norge og nekte deltids å komme til hytte eller spikertelt, var det eneste riktige å gjøre.

Hun synes også der er riktig å slippe opp litt eller litt.

-Hvis vi ikke passer på videre, kan vi bli overrasket. Jeg er glad for at Frosta gjorde det Frosta gjorde. Men nå er det godt å være tilbake.

karer Hauganfjæra: Magne Gjerstad t.v. og Jomar Aftret nyter ettermiddagen, utsikten og en Frosting fra Klostergården Foto: Janne Hopmo

Litt lenger innover på området har Magne Gjerstad fra Trondheim og Jomar Aftret fra Klæbu slått seg ned med utsikt mot sjøen. Den første kom til Hauganfjæra i 2014, den andre samme med en vennegjeng for ti år siden.

Begge forteller at de trives, det er godt å komme hit, noe de gjør til alle tider av året. De har tilbrakt flere nyttårsaftener i Hauganfæra, med den flotteste utsikt til rakettene over Trondheim.

Ingen av dem tenkte på å dra på campingen i påska, de tenkte kollektivt og var lydige. Men det føltes veldig rart å ikke kunne være på plassen, sier de.