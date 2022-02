Noen tiltak må vi leve med ennå en stund, sa Jonas Gahr Støre under tirsdagens pressekonferanse, samtidig som han understreket at regjeringen velger å lette mer på tiltakene enn helsemyndighetene anbefaler. Foto: Skjermdump pressekonferanse

Tid for å bruke sunn fornuft

Tirsdag kveld åpnet regjerningen for å flytte ansvar over fra helsemyndigheter og regjering til hver og en av oss for tiden som kommer, periode som kan bli begynnelsen på slutten av pandemien. Men meteren skal vi beholde enda et par uker.

På slutten av pressekonferansen, da det ble åpnet for spørsmål, var det mange som ville vite hvorfor Norge ikke fulgte etter Storbritannia og Danmark og åpnet helt. Både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre pekte på at regjeringen har gått lengre i åpningen enn anbefalt av helsemyndighetene og at en ny vurdering vil bli gjort senest 17. februar.

Hvis vi skal sammenligne oss med Danmark, som nå har åpnet helt, må vi huske at Danmark ligger omtrent to uker foran oss i smitteforløp, sa begge.

Statsministeren åpnet pressekonferansen med å si at regjerningen ønsker å finne en balanse; å åpne opp på flere områder, men samtidig leve med noen tiltak en stund til.

-Vi må regne med at 3-4 millioner nordmenn vil bli smittet fram til sommeren. Vi kan ikke slå smitten ned, men vi kan prøve å bremse veksten og unngå skyhøyt sykefravær.

Hjemmekontor og skjenkestopp

Når de nye reglene nå trer i kraft, åpnes det for at ansatte vender tilbake til sine arbeidsplasser, men selv om kravet om hjemmekontor fjernes, oppfordres arbeidsgivere og ansatte til å bruke skjønn, altså sunn fornuft, for å finne den beste og tryggeste måten for bedriften og de ansatte å fungere på, spesielt med tanke på å unngå at alle blir syke samtidig.

Selv om det blir slutt på skjenkestopp kl. 23 og bordservering, appellerer regjeringen også her til å bruke sunn fornuft og holde avstand. Det blir danseforbud når utestedene nå åpner igjen.

For kulturarrangement er det ikke krav om en meters avstand dersom publikum henvises til faste plasser, og deltagerne velger selv om de vil bruke munnbind eller ikke mens de sitter på plassene sine. Fra og med onsdag kan tusenvis av mennesker som har hatt yrkesforbud, bygge scener og stå på scener. Antallsbegrensningene fjernes fra både offentlige og private sammenkomster.

Munnbind og idrett

Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Vi vil ikke klare å holde epidemien nede, sa Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet. Nå må vi har fokus på å mildne konsekvensene av den. Foto: skjermdump pressekonferanse

Skoler og jobb

De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves og anbefaling om jevnlig testing avvikles. Også for høyere utdanning avvikles anbefaling om jevnlig testing. Full fysisk tilstedeværelse anbefales. Målet er nå å få en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø. Anbefaling om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.

I arbeidslivet derimot, anbefales fortsatt 1 meter avstand.

Testing, karantene og isolasjon

Personer som er smittet av koronaviruset skal nå isolere seg i 4 døgn.

Forskriftsfestet karantene avvikles for nære kontakter, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede. Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

Innreise – ankomst Norge

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Det er krav om attest for negativ test, tatt før ankomst, for personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Krav til test på grensen oppheves.