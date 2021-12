Helse Nord-Trøndelag omplasserer ansatte som ikke er vaksinert. Foto: Colourbox

Sykehusansatte som ikke er fullvaksinert blir omplassert

Helse Nord-Trøndelag besluttet i sitt pandemiutvalgsmøte onsdag 22. desember at ansatte som ikke er fullvaksinerte skal gis arbeidsoppgaver uten pasientkontakt. Tiltaket gjennomføres for å gi utsatte pasientgrupper ytterligere beskyttelse under pandemien.

- Våre klinikker har kartlagt hvor mange ansatte som ikke er fullvaksinerte. Totalt dreier det seg om en liten gruppe, rundt 70 av våre 3.500 ansatte. De som ikke har ønsket å avklare om de er vaksinert eller ikke, defineres som uvaksinerte. De som er definert som ikke-vaksinerte, og som har pasientkontakt - vil nå bli omplassert til oppgaver uten pasientkontakt, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Av den lille gruppen ikke-vaksinerte (snaue to prosent av alle ansatte) er det flere som av helsemessige årsaker ikke har kunnet ta vaksine.

Pandemiutvalget består av sykehusdirektør, foretaksledelsen, beredskapssjef, IKT-sjef, tillitsvalgte og vernetjenesten. Altså et fellesutvalg bestående av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Utvalget har jevnlige møter under pandemien.

- Helseforetaket har gjennom hele pandemien lagt vekt på strengt smittevern og gjennom en rekke tiltak gjøre det vi kan for å unngå smitte inn i sykehusene. I dette arbeidet vurderes det kontinuerlig om det er nødvendig med nye tiltak og forholdsregler. Nå når smitteutviklingen og spredningen av virus-varianten Omikron gir grunn til økt bekymring, mener vi det er nødvendig å gjennomføre ytterligere tiltak for å beskytte de mest sårbare pasientgruppene. Derfor er hovedregelen i sykehusene at alle ansatte som har pasientkontakt må være fullvaksinerte, sier Karlsen.

Av gruppen ikke-vaksinerte er det en liten håndfull som arbeider med pasientbehandling. Dersom bemanningssituasjonen er kritisk innen sykehusenes klinikker, og kritisk i forhold til helt nødvendig spesialkompetanse - kan det gis unntak for omplassering.

- Dersom bemanningssituasjonen er kritisk kan våre klinikkledere gi fritak for omplassering av ikke-vaksinerte. Havner klinikkene i en slik situasjon, plikter klinikkleder å informere sykehusdirektør og fagsjef fortløpende. I tillegg pålegges den som eventuelt gis fritak for omplassering, en rekke smitteverntiltak som må overholdes. Blant annet må det unngås pasientkontakt med særlig sårbare pasienter, eksempelvis innenfor dialyse og kreftbehandling. Det skal holdes minst to meter avstand til pasienten når det er mulig, og det skal brukes såkalt FFP2-maske uten ventil. I tillegg skal ikke-vaksinerte som er gitt unntak for omplassering benytte munnbind ved avstand mindre enn to meter til andre ansatte, sier kommunikasjonssjefen.

I tillegg til ekstratiltakene må ikke-vaksinerte overholde retningslinjer for karantene og testing.

- Ansatte som ikke er fullvaksinerte eller har gjennomgått Covid-19-sykdom, skal i tillegg testes to ganger i uken. Antigen hurtigtest kan benyttes så fremt det ikke har oppstått nye symptomer på luftveisinfeksjon eller har kjent eksponering for Covid-19. Handler det om eksponering og nye symptomer må PCr-test tas så snart som mulig og karanteneregler følges, slutter kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Helse Nord-Trøndelag viderefører GUL beredskap, adgangskontroll for alle som har ærend på sykehusene, munnbindpåbud i sykehusene og besøksrestriksjoner. Alt besøk må avtales med den aktuelle avdeling på forhånd.

Publikumsinformasjon på HNTs hjemmeside; Retningslinjer for besøkende - Helse NordTrøndelag (hnt.no)