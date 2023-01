Nå har optikere og øyeleger muligheten til å levere synsattesten digitalt. Foto: Powerpoint: Bujar Llukaj

Statens vegvesen lanserer digital synsattest

Vil gi en enklere hverdag for kunder, optikere og øyeleger.

- Tidligere måtte synsattesten leveres på trafikkstasjonen. Nå kan alle landets optikere og øyeleger levere digitale synsattester fra pc eller smarttelefon til Statens vegvesen. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for aller parter - optikere, øyeleger, kunder og Statens vegvesen, sier divisjonsdirektør Bodil Rønning Dreyer.

Årlig mottar Statens vegvesen 25 000 - 30 000 synsattester på papir knyttet til førerprøver eller førerkort.

Den nye tjenesten som skal brukes av optikere og øyeleger er tilgjengelig fra 18. januar. Løsningen krever sikker pålogging og er lagt ut på vegvesenets nettsider.

- Vi har hatt et vellykket pilotprosjekt de to første ukene i januar og har fått positive tilbakemeldinger fra syv fornøyde optikere. To av disse er optiker Nina Seljeseth i Specsavers i Skien og optiker Thor Magne Seland i Seland Optikk, Stavanger. Begge melder om et velfungerende system og store tidsbesparelser sammenlignet med papirversjonen, sier Bodil Rønning Dreyer.