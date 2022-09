Kjetil Lein er ingeniør og visepresident i NITO. Her deler han sine beste strømsparetips som folk kan ha nytte av på hjemmebane. Foto: Pressebilde

Slik sparer ingeniøren strøm på hjemmebane

– Gode råd behøver ikke å være dyre, sier Kjetil Lein som er visepresident i NITO. Dette er hans beste sparetips for å holde strømregningen nede.

- Fortsatt ser vi ekstreme strømpriser. Gjennom vinteren har vi slått rekorder på rekorder, og i starten av august så vi strømpriser 340 prosent høyere enn på samme tid i fjor, sier visepresident i NITO og kommuneingeniør i Kongsvinger, Kjetil Lein og viser til VGs strømspesial. I en pressemelding fra NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, deler han sine beste tips til å spare på strømmen.

- Vi får henvendelser fra medlemmer som er bekymret for privatøkonomien på grunn av de ekstreme strømprisene. Samtidig jobber mange av våre medlemmer i bedrifter som er avhengige av strøm til en konkurransedyktig og forutsigbar pris, sier Lein.

Sparetips som ikke koster skjorta

Tiltak som utskifting av vinduer og etterisolering kan bidra med å spare strøm gjennom redusert varmetap. Men slike tiltak kan fort bli dyrt. Kommuneingeniøren kommer derfor med andre, billige, strømsparetiltak som kan lette på strømregninga.

- Gode råd behøver ikke å være dyre. Når så mye som 70 prosent av energikostnadene går med til oppvarming kan det bli fort bli mange kroner å spare ved å ha noen smarte løsninger, sier Lein.

– Senk temperaturen hjemme

Det enkleste sparetipset er å senke temperaturen hjemme. Juster temperaturen ned noen grader der det er mulig og når det er mulig, særlig i rom du ikke oppholder seg i. For hver grad innetemperaturen senkes reduseres energibruken med cirka fem prosent.

– Sjekk hva strømmen koster nå

Mange strømselskaper tilbyr å følge med på strømprisen nå og i tiden framover gjennom en app. Det gjør det lettere å planlegge for når det er billigst å gjøre de tingene som trekker mest strøm. Selv om strømmen skulle være billigere om natten, frarådes det å sette på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin på natten på grunn av brannfare.

– Spar på varmtvannet og bruk det smartere

Oppvarming av vann er en stor kostnad. Det aller enkleste tiltaket er å bytte til sparedusj og montere sparedyser på vannkraner. Ifølge Enova kan du spare flere hundre kroner, avhengig av hvor mange dere er hjemme, på å installere en sparedusj. Dusj sjeldnere og kortere. Kan du dusje på treningsstudioet eller hos arbeidsgiver? Det gir deg en gevinst, men ikke samfunnet.

Det er også bedre for energiforbruket å la oppvaskmaskinen ta seg av fjerning av fett og smuss, enn å vaske og skylle for mye selv.

– Reduser trekk

Med tetningslister kan du isolere og tette rundt dører og vinduer for å redusere trekk. Å skifte en utett tetningslist er en enkel og rimelig oppgave, om det trekker inn langs vinduer og dører. Ikke alle lister er like, så det lønner seg å ta med en bit av den gamle når du skal kjøpe ny.

– Sjekk din strømavtale

Forbrukerrådets nettjeneste strømpris.no gir deg oversikt over de beste tilbudene. Vær kritisk og pass deg for lokketilbud.

– Reduser forbruket når strømmen er dyrest

Lad bilen på tider der strømmen har lavest pris. De fleste strømleverandører har en tjeneste for å se strømprisen i sanntid.

- Dette er enkle, billige tiltak for å spare strøm som ikke koster skjorta. Vi er et forbrukssamfunn, og har generelt behov for å bli flinkere til å bruke mindre. Dette gjelder også i høyeste grad vår bruk av energi. Ta en runde i hjemmet og sa hva du kan slå helt av når du ikke bruker det, og skift til LED-pærer over alt, sier Lein.

