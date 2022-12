Gjennom vinteren er det varierende kjøreforhold, og forholdene kan også variere mens man er ute og kjører. Foto: NAF/Motor

Slik kommer du deg trygt frem på glatta

- Det viktigste du gjør er å tilpasse farten etter kjøreforholdene og holde begge hendene på rattet, råder Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Glatte veier preger store deler av landet. Da er det viktig å følge godt med og ta høyde for det glatte føret. I en pressemelding gir NAF sine beste kjøretips på glatta.

Med begge hendene på rattet har du bedre kontroll hvis bilen begynner å skli. Mister du kontrollen på glatta gjelder det å bremse alt du kan.

Slik tester du føret

Må du ut å kjøre er det lurt å teste føret for å sjekke hvor glatt det faktisk er. Tre enkle øvelser gir deg svarene, men husk at du må ha god oversikt og ingen biler rett bak deg.

Kjenn på motstand i rattet. Om bilen har elektronisk stabilitetsprogram, gjør en liten og litt brå rattbevegelse i svingen. Slipper hjulene er det ordentlig glatt. Følger bilen rattbevegelsen har du godt feste.

Kjenn på veigrepet når du gasser. Slipper hjulene lett er det skikkelig glatt.

Korte prøvebremsinger. Sklir bilen langt før den stopper, gjelder det å være påpasselig.

- Disse tre øvelsene kan du gjerne gjøre flere ganger under kjøreturen. Føret på veiene varierer underveis og kan være helt annerledes enn der kjøreturen startet, sier NAF-rådgiveren.

Få ned farten så fort som mulig

Oppdager du en fare for sent til å kunne stoppe, gjelder det å få ned farten så raskt som mulig. Det øker muligheten for å klare å styre unna, og reduserer skadene om du skulle være uheldig å krasje.

- Når du først bremser, trå ned bremsen så hardt du kan. Når ABS-systemet slår inn, vil du kjenne vibrasjoner i bremsepedalen og høre ulyder. Dette er som det skal være, så fortsett å trykke bremsen hardt inn så ABS-bremsene får hjulpet deg, sier Nils Sødal.

Ikke sving for brått

Tenk deg at du løper bortover på glatta og ønsker å svinge. Da er det begrenset hvor raskt du kan endre kurs. På blank is er det nesten umulig å endre kurs. Slik er det når du kjører bil også.

En vanlig feil når man får skrens på bilen, er å styre brått og for mye. Med en slik reaksjon øker du skrensen, og det vil ta lengre tid før hjulene begynner å styre bilen igjen.

Har du fått skrens på bilen, hindrer elektronikken bilen i å snurre rundt, men systemene er avhengig av veigrep for å fungere. Om du opplever at bilens stabilitetskontroll aktiveres, skal du fortsette å styre dit du skal.

- Det er viktig å huske på at for å beholde kontrollen må ikke farten være for høy. Er farten for høy, kan ikke elektronikken redde deg. Da er det kun sikkerhetsbelte, airbag og bilens innebygde sikkerhet som kan hjelpe deg, sier Sødal.

Varierende vinterforhold fremover

Etter en kuldeperiode i store deler av Norge, starter denne uka med væromslag. Da blir det mildere, og det kan komme snø eller regn enkelte plasser. Da blir kjøreforholdene ekstra utfordrende. Noen steder vil det bli vanskelig nullføre med våt snø i veien, mens andre plasser er det fare for underkjølt regn.

- Bakken er så kald etter kuldeperioden vi er inne i nå, at der det blir regn vil det fryse på bakken og gi speilblanke veier. Faktisk er det lureste du kan gjøre å la bilen stå når det er underkjølt regn. Veiene blir som skøytebaner når regnet fryser på bakken. Da er det vanskelig å beholde kontrollen på bilen, sier Nils Sødal.