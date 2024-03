Millioner av mennesker verden over slukker lysene i én time for å vise sitt engasjement for klima og natur.

Skal du slå av lyset i kveld?

Lørdag kl. 20.30 slukkes lysene på signalbygg over hele verden, samtidig som millioner av mennesker viser sitt engasjement for klima og natur ved å gi én time til jorda. I Norge markeres Earth Hour for sekstende gang.

I Norge slukkes lysene på flere kjente signalbygg klokken 20.30 lørdag. Holmenkollen nasjonalanlegg, Grand Hotel Oslo, Det kongelige slott, Rockheim i Trondheim og Clarion Hotel The Hub er blant aktørene som er med på å sette søkelyset på viktigheten av å trappe opp innsatsen for klima og miljø.

– Verden står overfor store utfordringer, blant dem den akutte natur- og klimakrisen som vi er nødt til å løse i felleskap. Sammen kan vi bidra til å bremse klimaendringene og bevare naturen. Hver positiv handling for jorda – liten eller stor – kan utgjøre en stor forskjell når alle er med, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Skjebneår for norsk natur

I 2022 ble verdens land enige om en naturavtale som har som hovedmål å stanse og reversere tapet av natur i havet og på land, og gi oss mer natur innen 2030. Dette følges nå opp over hele verden. I Norge skal regjeringen til høsten legge frem en plan (naturmelding) for hvordan vi skal nå målene i naturavtalen her hjemme. WWF håper derfor at nordmenn vil delta på årets Earth Hour for å vise at 2024 må bli året for konkret handling som vil stanse tapet av norsk natur.

– Banebrytende journalistikk fra NRK har gjort alle oppmerksomme på konsekvensene av at norsk natur bygges ned bit for bit. Et hyttefelt her og en ny motorvei der gjør at naturområdene forsvinner i rekordtempo med de enorme konsekvensene det har både for artsmangfoldet, opplevelsesverdiene og ikke minst naturens evne til å lagre karbon, sier Andaur og legger til:

– Naturmeldingen skal stake ut kursen for norsk naturpolitikk i årene fremover. Det er derfor helt avgjørende at regjeringen legger lista høyt og gjør det mulig for Norge å nå målene i naturavtalen. Naturvernet må styrkes, og arealpolitikken i Norge må strammes inn slik at vi stopper og reverserer naturtapet, sier Andaur.

Alle kan bidra

I fjor ble det gitt over 410 000 timer til jorda fra over 190 land. I år håper WWF at det blir gitt enda flere.

– Å gi én time til jorda kan være alt fra å slukke lysene, slik mange er vant med å gjøre, til å gå en kveldstur og bli bedre kjent med sin nærnatur, eller lage et godt og bærekraftig måltid som man deler med de man er glad i. Mulighetene er mange, og alle kan bli med. Sammen kan vi sende et tydelig signal til de som sitter med makt om at vi krever handling for en grønnere verden, sier Andaur.