Frostingens ansatte takker deg som er eller nettopp har blitt abonnent. F.v. Sigfrid Hagerup, Kristin S. Christiansen, Irene Røkke, Synne Wekre Kvistad og Janne Hopmo. Foto: Elin Haugen

Rekordstort opplag!

Da kom tallene for avisenes opplag 2. halvår 2021. For Frostingen har opplaget aldri vært større.

Godkjent opplag for Frostingen (papir og nett) for 2. halvår 2021 er 1892 stk.

Fra 2. halvår forrige år er økningen 5,58 prosent, eller 100 stk.

Vi er veldig fornøyde med tallenes tale og rikets tilstand. Også i lokalavisa for Frosta og Åsen kommer økningen på digitale abonnement, akkurat som hos de større avisene.

Siden vi fikk nye verktøy, i mai 2020, har Frostingen hatt en svært positiv utvikling. Siden den gang har vi hatt en økning på 243 stk. Den positive trenden kommer først og fremst fra digitale abonnement, der økning har vært på 894 prosent!

Digitale abonnement har vært, og er, vårt fokusområde. Det er der vi har størst potensial for videre vekst. Vi har også fått muligheten for betaling med Vipps for nye abonnenter. Dette alternativet var på plass i desember og vi ser tydelig at denne forenklingen av betaling for abonnement bidrar til at tallene fortsetter å gå i riktig retning.

Våre abonnenter ønsker en enkel hverdag, med den betalingsløsningen som passer best for den enkelte. Derfor kan vi nå tilby både Vipps, e-faktura, avtalegiro, kortbetaling og papirfaktura.

LLAs medlemsaviser øker totalt med 3996, en økning på 1,1 prosent. Blant LLAs over 100 lokalaviser går omtrent halvparten av avisene litt frem, den andre halvparten litt tilbake – når vi i dag sammenligner netto opplagstall for andre halvår 2021 med andre halvår 2020. Dermed fortsetter trenden vi har sett over mange år: Alt i alt er lokalavisenes opplagstall stabile.

I Trøndelag går 15 aviser i pluss, 9 i minus. Da er alle sett under ett, fra Adresseavisen med et opplag på 76 803 til Klæbuposten (eneste med kun papiravis) på 648.

2021 endring i opplag mot andre halvdel 2020 Netto total Endring i opplag Avis Andre halvår 2021 Andre halvår 2020 Mot andre halvår 2020 Adresseavisen 76 803 75 630 1 173 Trønder-Avisa 19 168 18 414 754 Namdalsavisa 10 949 10 714 235 Nidaros 9 299 9 259 40 Innherred 8 716 8 501 215 Bladet 7 900 7 667 233 Fosna-Folket 7 843 7 209 634 Arbeidets Rett 7 476 7 628 -152 Sør-Trøndelag 7 143 7 149 -6 Hitra-Frøya 5 245 4 873 372 Trønderbladet 5 066 4 846 220 Steinkjer-Avisa 4 498 4 625 -127 Selbyggen 2 848 2 763 85 Fjell-Ljom 2 541 2 487 54 Ytringen Avis 2 442 2 374 68 Inderøyningen 1 896 1 836 60 Frostingen 1 892 1 792 100